Ekrem İmamoğlu gece 3'te evinden paylaştı! Canım çok sıkkın videosu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası YSK kararıyla geri alınan ve 23 Haziran'daki yarış için çalışmalara yeniden başlayan CHP adayı Ekrem İmamoğlu, dün gece saat 3'te 'canım çok sıkkın' diyerek bir video paylaştı.

Tartışmalı YSK kararıyla yeniden yapılacak İstanbul seçimi için kolları sıvayan CHP adayı Ekrem İmamoğu, dün saat gece 3'te paylaştığı video ile sosyal medyada olay oldu. Kendisini hırsızlıkla suçlayanları Allah havale ettiğini söyleyen İmamoğlu, 'çaldılar' kampanyasında çocukların kullanılmasına tepki gösterdi.

Evinin mutfağında çektiği belli olun videoda Ekrem İmamoğlu, şunları söyledi:

-Sahurda konuşmak adetim değildir. Ama gerçekten canım çok sıkkın. Rakibine soruyorlar seçim neden iptal edildi diye çaldılar diyor. Daha korkuncu ne biliyor musunuz? 3-4 yaşındaki çocuklara çaldılar dedirterek kampanya yapıyorlar. Ben size bir şey söyleyeyim mi başkanlık ne ki ben herşeyden önce 3 çocuk babasıyım. Sakın o çocukları kirletmeyin üzülüyorum.



-Şu ramazan ayında yalanla iftirayla konuşuyorsunuz ya hepinizi Allah'a havale ediyorum. Çocuklara ''Şu mübarek Ramazan ayında bile yalanla ve iftirayla konuşanları Allah’a havale ediyorum. Bakan olursun, Başbakan olursun, TBMM Başkanı olursun ama neyse... Babamın güzel bir lafı vardır; doğruluk ve dürüstlük insanı mutlu eder. İnşallah siz de bir gün mutlu olursunuz.''

İşte dikkat çeken o paylaşım;