Parmak kopmalarında ilk olarak ne yapılmalı?

Parmakta kopan parçanın içindeki hücrelerde kan dolaşımı olmadığı için iki saat içerisinde hücre ölümlerinin başladığını belirterek, Opr. Dr. Fatih Söylemez, “Bu nedenle başarılı bir sonuç için ideali ortalama 2 saat içinde ameliyat masasına alınmasıdır. Süre ilerledikçe dokuda hücre ölümleri attığı için başarı şansı azalmaktadır” dedi.

Parmak kopması vakalarında ilk olarak telaşa kapılmadan kopan parçaların nemli bir havlu veya beze sarılması gerektiğini ifade eden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Fatih Söylemez, önemli açıklamalarda bulundu.

Söylemez, “Parmağın yara bölgesine nemli bir havlu ile pansuman yapılmalıdır. Bu arada hemen 112’den acil yardım istenmeli ve parmak kopması olduğu bildirilmelidir. 112 ekibi tarafından veya kendi imkanlarıyla bir hastane aciline ulaşılmalıdır. Parmak kopmasında, 112 sağlık ekibi hasta için uygun merkezlerle bağlantıyı sağlar ve kopan parçanın hastayla birlikte bu merkeze taşınmasını sağlar. Uygun mikrocerrahi yapabilecek merkeze ulaşana kadar kopan parça nemli bir gazlı beze sarılmış halde, buza temas etmeden ancak serinliğinden faydalanacak şekilde taşınır. Bu taşıma şekli kopan parçanın birkaç saat oksijensizliğe dayanmasını sağlar” dedi.

Serin ortam olmalı

Hastanın öncelikle parçayı temiz bez veya havluya sardıktan sonra bunu delik olmayan bir poşetin içine yerleştirip poşetin ağzını sıkıca kapatması ve sonra bu etrafını buz aküleri ve buz kütleleri ile desteklemesi gerektiğini kaydeden Opr. Dr. Söylemez, “Burada amaç kopan parçanın serin ortamda taşınmasıdır. Kopan parça direk buza temas etmemeli. Parça direk buzun içine veya buzlu suyun içine atılmamalıdır. Direk buza temas da parçanın donmasına ve dokuların ölmesine sebep olur. Dokunun serin tutulması, dokunun oksijen ihtiyacını azaltıp, kansız kaldığı birkaç saat içinde doku ölümünü yavaşlatmaktır. Daha sonra en yakın hastaneye ulaşılmalıdır” diye konuştu.

Parmak dikimi

Kopan parçanın içindeki hücrelerde kan dolaşımı olmadığı için iki saat içinde hücre ölümlerinin başladığı bilgisini veren Opr. Dr. Söylemez, “Bu nedenle başarılı bir sonuç için ideali ortalama 2 saat içinde ameliyat masasına alınmasıdır. Süre ilerledikçe dokuda hücre ölümleri attığı için başarı şansı azalmaktadır. Parmak ucu kopmalarında parmak dokusunun oksijensizliğe tahammül süresi daha uzun olduğundan gecikmiş vakalarda dahi replantasyon (parmak dikimi) denenmelidir” şeklinde konuştu.

Yüz güldürücü sonuçlar alınmakta

Parmak dikimi sırasında kemiğin, tendonların, sinirlerin, damarların uygun şekilde onarıldığı için uygun zamandaki yeterli fizik tedavi ile parmağın normal olarak çalıştığını aktaran Opr. Dr. Söylemez, “Burada parmak çalışmasını etkileyen en önemli unsur eklemlerin ne kadar hasar gördüğü konusudur. Eklemi hasar görmemiş hastalarda, fizik tedaviyle son derece yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır” ifadelerini kullandı.