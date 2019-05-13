İstanbul'daki Kürtler'in oyunu AK Parti'ye kim kazandırır?

Ekrem İmamoğlu, "Her şey güzel olacak!" diyor. Kimileri bu sloganın FETÖ soysuzu Emre Uslu'ya ait olduğunu söylüyor. Melih Gökçek 2015 yılında, "Twitter alemi her şey güzel olacak" demişti oysa!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kızmak yerine, İmamoğlu'na türlü kulp takmak yerine, "FETÖ sloganı" diye "Her şey güzel olacak" sloganını sakız gibi çiğneyenlere, "İstanbul daha güzel olacak" diyerek en doğru cevabı verdi.

Cumhurbaşkanı, o sloganın peşine takılıp gitmenin AK Parti'ye hiçbir şey kazandırmayacağını görmüş olmalı. İmamoğlu ve CHP'liler "Her şey güzel olacak" sözünü İstanbul için söylediğine göre, karşılığı "İstanbul daha güzel olacak" olmalıydı, oldu!

İktidara yakın medyanın, 31 Mart seçimleri öncesindeki hatalarından ders alması gerekiyor. İmamoğlu'nu "FETÖ'nün sözü" safsatasıyla yıpratmaya yeltenmek, AK Parti'ye ve Binali Yıldırım'a zarar vermekten başka hiçbir işe yaramayacaktır. Yapılması gereken, Tayyip Erdoğan'ın "İstanbul daha güzel" sloganını yaygınlaştırmak ve zihinlere kazımaktır.

Kabul edelim; İmamoğlu'nun ekibi iyi iş yapıyor. Sosyal medyayı iyi kullanıyorlar. CHP adayı her gün bir video ile sosyal medyada boy gösteriyor. Aleyhinde gibi gözüken videoları özellikle iktidar medyasına servis ediyorlar. İktidar medyası da bu videoları tepe tepe kullanıp, Binali Yıldırım'ın rakibine zarar verdiğini zannediyor. Öyle değil işte; yapılan saldırılar İmamoğlu'nun hanesine kâr olarak yazıldı, yazılıyor.

Birkaç gün önce Kandil'deki Bese Hozat isimli terörist, İmamoğlu'nu işaret edince, bizimkiler kaleme kağıda, kameraya, klavyeye sarıldı yine. Yahu arkadaş kimdir konuşan, kaç kuruşluk değeri var, bu Bese soytarısını niye önemsiyorsun, niye reklamını yapıyorsun? Bir teröristin konuşmasıyla Ekrem İmamoğlu'nu zayıflatacağını, yıpratacağını, halkın nazarında itibarsızlaştıracağını düşünüyorsan yanılıyorsun. Yapman gereken tek şey var; görmemek, yok saymak, önüne düşen haberi çöp kutusuna atmak. Bunu yaparsan, o teröriste paye vermediğin gibi, İmamoğlu'nun da reklamını yapmamış olursun!

İnatla, İmamoğlu'nu dağdaki teröristle ilintilersen, karşılığı daha fazla oy, daha fazla ilgi, daha fazla sevgi olur... bunları görmeyecek kadar kör müsün be kardeşim!

Yapma artık!

"İstanbul daha güzel olsun" istiyorsan tabii...

AK PARTİ KÜRT OYLARINI İSTİYORSA!

31 Mart seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na oy veren Kürtler'in kalbine giden yol Savcı Sayan'dan geçiyor. O Savcı Sayan ki, Ağrı'da seçmeni ayırmadı, ayrıştırmadı. Herkese, her kesime dokunmayı bildi ve HDP'nin saltanatını yerle yeksan etti.

Demem o ki...

AK Parti İstanbul'da Kürtler'in oyunu istiyorsa...

Mehmet Özhaseki ve Numan Kurtulmuş'un yapacağı katkının yanına Savcı Sayan'ı koysun... Kalıbımı basarım, en az 5 puan cepte olur. AK Parti'nin "İstanbul daha güzel olacak" sloganının gerçekleşmesi için çare Savcı Sayan'dır...

İddiaya var mısınız?

ÇALDILAR ÇÜNKÜ

Binali Yıldırım'ın ayaküstü bir vatandaşa verdiği cevap, akılda kalan bir slogana dönüştü. AK Parti'ye gönül verenler, twitter üzerinden birbirlerine soruyorlar:



- İstanbul seçimleri neden yenileniyor?

Binali Yıldırım'ın ağzından dökülen o sözler herkesin ortak cevabı oldu:

-Çünkü çaldılar!

Ahmet Hakan'ın dediği gibi, slogan güzel ama altı şimdilik boş. AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın "Çünkü çaldılar"ın altını doldurması gerekiyor. Kim çaldı, nasıl çaldı? Yapılan hırsızlık nasıl farkedildi, çalanlarla ilgili herhangi bir cezai işlem yapıldı mı?

Madem, Binali Bey "Çaldılar çünkü" dedi, akılları kurcalayan soruların cevabını tane tane vermesi gerekir.

Nasıl?

Geçecek kameranın karşısına, üç bilemediniz beş dakikalık videolarla yapılan hırsızlığı anlatacak! Binali Bey, iyi anlatabilirse, yapılan hırsızlığı ispat edebilirse "Çaldılar çünkü" işte o zaman on numara bir slogana dönüşür...

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