Göç konusu filmler üzerinden tartışıldı

– 20. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Sinema ve Göç konulu film festivali kapsamında, sinemada göç konusu farklı açılardan masaya yatırıldı.

Kadir Has Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve UNESCO Türkiye Milli Komisyonu desteğiyle “20. Türk Film Araştırmalarında Yeni Yönelimler: Sinema ve Göç” başlıklı film festivali, kısa film yarışması ve konferansı düzenlendi.

Üniversitenin Cibali Kampüsü'nde yapılan konferansta, Yale Üniversitesinden Dudley Andrew, Wayne State Üniversitesinden Robert Burgoyne, Belgrad Sanat Üniversitesinden Nevena Dakovic, Kaliforniya Sanat Kolejinden Nilgün Bayraktar ve Türk-Alman Üniversitesinden M. Murat Erdoğan konuşmacı olarak yer aldı. Konferansa ayrıca ünlü yönetmenler Tayfun Pirselimoğlu, Tevfik Başer, Andaç Haznedaroğlu, Melisa Önel, Nurdan Tümbek Tekeoğlu ve oyuncu Selda Alkor da katıldı.

Sinemada göç masaya yatırıldı

Konferans kapsamında sinemada göç konusu farklı açılardan masaya yatırıldı ve göç temalı filmler gösterime sunuldu. Yarışmaya katılan kısa filmlerden 4'üne ise toplam 10 bin lira değerinde ödül verildi.

Kadir Has Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Bayrakdar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “90’lı yıllarda Türk sinemasının canlanmasıyla akademide çalışanlar bu konuya yöneldiler. Bu düşünceden hareketle bir yer oluşturmak lazım ki genç akademisyenler, onlara daha söz verilmeyen, yayınlarını yapmak isteyen arkadaşlarımız konuşmak için bir yer bulsunlar diye düşündük. O sıralarda Türkiye’nin farklı üniversitelerinden, farklı araştırma kurumlarından, kültür-sanat vakıflarından gelen arkadaşlarımız yıllarca bu konferansımızın paydaşları oldular. Şu anda Türk sineması üzerine yazılmış en iyi eserler, bu konferanstan yolu geçmiş birçok arkadaşımızın emekleriyle doludur” dedi.

“Sinema ve göç konusunu sinema cephesinden, daha doğrusu göçün Türk sinemasında Yeşilçam’dan itibaren yer alışı, toplumsal bir olgu olarak filmler üzerinden tartışacağız” diyerek sözlerine devam eden Prof. Dr. Deniz Bayrakdar şunları ifade etti:

“Sanatçıların göçü akademideki kişilerden önce fark ettiklerini, toplumsal oluşumları, dönüşümleri, göç gibi trajik yarası olan konuları hem mekânları, hem de zamansal dönüşümleri anlatan filmleriyle burada oldular.”

Göçün nedenleri tartışıldı?

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz ise, “Hem sosyal ve beşeri bilimlerin, hem de bilgi ve iletişim sektörünün bir araya geldiği sinema ve göç temalı toplantı bizim için son derece ilgi çekici bir konu. Özellikle son dönemlerde göç çok önemli bir konu haline geldi. Göçün çok önemli hale geldiği ülkelerden birisi de Türkiye. Bu yönü ile göçün nedenleri, sorunları, sonuçları, geleceği hakkında hepimizin konusu. Dolayısıyla bu konuda öteden beri sinemanın dikkatini çekmiş ve çalışılmaktadır” diye konuştu.

Kültür Bakanlığı destek verdi

Göçün filmlerde sinemaya nasıl yansıdığını, neler anlatıldığını görmeye çalışacaklarının altını çizen Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Yavuzkanat da, “Biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu önemli konuyu sinema alanında nasıl işlendiği konusunda destek vermeye çalıştık. Göç İdaremiz ve UNESCO ile birlikte güzel bir etkinlik olacağını düşünüyorum” dedi.