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Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu çocuklarla buluşmaya devam ediyor

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu çocuklarla buluşmaya devam ediyor

Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu'nun "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, 11-12 Mayıs'ta Zonguldak'ta ücretsiz sahnelendi.

Bosch'tan yapılan açıklamaya göre, Sadri Alışık Kültür Merkezi oyuncularının sahnelediği "La Fonten Orman Mahkemesinde" çocuk oyunu, 11 Mayıs’ta Hüseyin Tatoğlu Kültür Merkezi’nde, 12 Mayıs'ta da Alaplı Belediyesi Kültür Salonu'nda ücretsiz sahnelendi.

11 ve 12 Mayıs'ta günde ikişer temsille sahne alan "La Fonten Orman Mahkemesinde" oyunu, Zonguldaklı çocuklar ve aileleri tarafından büyük ilgi gördü.

Bosch Ev Aletleri, tiyatronun eğlendirirken öğreten gücünden yararlanarak gelecek nesilleri bilinçlendirip geleceği korumaya yönelik çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu kapsamdaki faaliyetlerine 2008 yılında başlayan ve bugüne kadar 550'yi aşkın temsille 170 bini aşkın çocuğa ulaşan Bosch Çevre Çocuk Tiyatrosu, Türkiye'nin her köşesine gitmeyi hedefliyor.

Çevreye duyarlı nesiller yetiştirilmesine katkıda bulunma amacıyla Bosch Ev Aletleri, bu projede 2010 yılından beri Sadri Alışık Kültür Merkezi ile çalışıyor. Çocuklara çevre bilinci, hayvan ve doğa sevgisi aşılamak hedefiyle hazırlanan ve Türk çocuk edebiyatının önemli yazarlarından Yalvaç Ural'ın kaleme aldığı oyun, gelecek dönemde de on binlerce çocuk ve ailesiyle buluşacak.

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