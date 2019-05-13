Aydın çiftçisi pamuk ve mısır desteklerinin ödenmesini bekliyor

Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, pamuk ve mısır desteklemelerinin ödenmemesi nedeniyle çiftçinin ekim için taraya inemediğini belirterek; "Yerel seçimler öncesi ödeme listeleri askıya çıkarılacağı belirtilen pamuk ve mısır desteklemelerinin gecikmesi nedeniyle çiftçi zor durumda kalmıştır” dedi

Nazilli Ziraat Odası Meclis Başkanı Mesut Yörükoğlu, devlet desteklemelerinin gecikmesi nedeniyle ovaya inen çiftçinin zor günler yaşadığını söyledi. Yörükoğlu; “Yerel seçimler öncesi ödeme listeleri askıya çıkarılacağı belirtilen pamuk ve mısır desteklemelerinin gecikmesi nedeniyle çiftçi zor durumda kalmıştır. Mayıs ayının ortalarına geldiğimiz bugünlerde bırakın destekleme ödemesini, dosyaların işlenip icmal listelerinin askıya dahi çıkmadığını görüyoruz. Bu tür ödemeler seçimlerde malzeme olarak kullanılmamalıdır. Mazot gübre ilaç ve tohum da harcama yoğunluğu yaşayan çiftçi, alacağı pamuk ve mısır destekleme ödemeleri ile biraz nefes alacak. Bir an önce ödemelerin yapılması gerekiyor” dedi.



Mazot, gübre ilaç ve tohum girdilerinin yüzde 100 arttığını, bu yüzden Türkiye çapındaki tüm alanlarda 4 milyon dekar üretim azalmasının yaşandığını söyleyen Yörükoğlu, “Çiftçinin olmazsa olmazı üretimde kullanılan ana maddeler üzerindeki KDV oranlarının düşürülmesidir. Mutlaka bunların sübvanse edilmesi gerekiyor. Tarımdaki üretim artışı tüm sektörleri etkileyecektir. Çiftçinin rahat üretim yapabilmesi için cebinin rahat olması gerekir. Pamuk pirim dosyalarının bir an önce sisteme girilip askıya çıkarılmasını bekliyoruz. Bu işlem bugün başlasa bile icmallerin yapılıp askıya çıkarılması, itiraz süresi, bakanlık onayı, derken en az bir ay geçecektir. Bölge milletvekillerinden konuyla ilgili destek bekliyoruz” dedi.