AK Parti'nin İstanbul oyları neden düştü Mehmet Acet açıkladı

İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar sürerken Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, dışarıdan bir ekip tarafından AK Parti için hazırlanan çarpıcı bir raporu aktardı. Raporda ilginç detaylar var.

Buna göre raporda, Karadeniz oylarındaki düşüşün seçimlerin sonucunu doğrudan etkilediği ifade edildi. Mehmet Acet, Yeni Şafak'ta "İstanbul seçmeninin anatomisi" başlığıyla yayımlanan yazısında dışarıdan bir ekip tarafından AK Parti için hazırlanan rapordan bazı detaylara yer verdi.

Acet'in aktardığı rapora göre İstanbul doğumlu seçmenlerin sayısı arttıkça Ak Parti’nin oyları azalıyor.Geleneksel alt gelir grubunda olan, kalabalık mahallelerde ise, artış eğiliminde. Kentsel dönüşümle gelişen mahallelerde Ak Parti’nin oyları yine azalıyor.Anne ve babalara göre çocukları arasında Ak Parti’ye oy verme eğilimi aşağı doğru bir ivme içerisinde.

İstanbul için 176 sayfalık rapor

İstanbul için yapılmış çok kapsamlı bir seçim raporu olduğunu belirten Acet, 176 sayfalık raporun temel özelliğinin mahalle mahalle yapılan analizlerle bir nevi İstanbul’un ‘ayrıntılı tomografisini’ verdiğini söyledi.

Karadeniz oylarındaki düşüş seçimlerin sonucunu doğrudan etkilemiş

Raporun hareket noktasının Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ın aldığı oy ile, yerel seçimlerde Büyükşehir adayı olarak Binali Yıldırım’a verilen oyların karşılaştırması olduğunu belirten Acet, 24 Haziran’da Tayyip Erdoğan’ı tercih edip de 31 Mart’ta Binali Yıldırım’a oy vermeyen Karadenizlilerin sayısının seçim sonuçlarını doğrudan etkileyecek kadar yüksek çıktığını söyledi.

AK Parti'nin güçlü olduğu mahallelerde düşüş var

Ak Parti’nin güçlü olduğu mahalleler üzerinden yapılan çalışmaya göre, 2,7 milyon seçmeni olan ‘geleneksel Ak Partili’ 158 mahallede 174 bin 390 kayıp olduğuna dikkat çeken Acet, Kökleri Kastamonu, Giresun, Ordu, Samsun, Trabzon gibi şehirlerde olup da İstanbul’da yaşayanların yüzde 3/4/5 gibi değişen oranlarda fire verdiğinin açıkça görüldüğüne dikkat çekti.

31 Mart’ta kürt oylarının dağılımı nasıl oldu?

Rapora göre İki seçim arasındaki farklar üzerinden yapılan çalışmanın ardından, 24 Haziran’da Ak Parti’ye oy veren Kürtlerin 31 Mart’ta Ekrem İmamoğlu’na destek vermediği, ancak aynı durumdaki seçmenin yüzde 5’inin de sandığa gitmeyerek bir nevi Ak Parti’ye olan tepkisini ortaya koyduğu sonucuna ulaşılmış.

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