6.25'i gören dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum

Dolar kuru yeni haftaya 6 liranın altında, 5.9670 ile başladı. Euro ise 6.70 seviyesinde.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanmasına rağmen, Türkiye'nin S-400 alımından vazgeçtiği iddiasıyla dolar/TL Cuma günü 6.20'lerden 6 liranın altına gerilemişti. Piyasalarda bu hafta veri akışı sınırlı ancak haber akışı yoğun olabilir.

5.96 seviyesinden yeni haftaya başladı

Dolar kuru çok hareketli bir haftanın ardından 6.25 TL'ye kadar yükseldikten sonra, 5.96 seviyesinden yeni haftaya başladı. Geçen hafta yoğun bir veri akışı olmamasına rağmen haber akışının güçlü olması dolar/TL cephesinde iki yönlü dalgalanmaya neden olmuştu.

13 Mayıs haftasına dolar 5.96, euro 6.70 ve sterlin 7.76 ile başladı. Brent petrol ise yeniden 70 doların üzerine çıktı.

Enflasyon dışında veri akışı bulunmuyor

Piyasalarda bu hafta cari denge, yıllık sanayi üretimi, enflasyon beklenti anketleri ve euro bölgesinden gelecek enflasyon dışında veri akışı bulunmuyor.