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Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Emre Akbaba'nın Liv Hospital'da takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Galatasaray'ın Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile oynadığı maçta ayağı kırılan Emre Akbaba, ameliyat edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Emre Akbaba'nın Liv Hospital'da takım doktoru Yener İnce ile hastane doktorlarından Erden Ertürer tarafından ameliyat edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kendisinin en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ederiz." ifadelerine de yer verildi.

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