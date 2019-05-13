HABER /  SPOR

Enes Ünal gol attı, Valladolid La Liga'da kaldı

Anadolu Ajansı
Enes Ünal gol attı, Valladolid La Liga'da kaldı

La Liga'da bitime 1 hafta kala, Türk futbolculardan Enes Ünal'ın oynadığı Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) bitimine 1 hafta kala, Türk futbolculardan Enes Ünal'ın formasını giydiği Valladolid, deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1 yenerek ligde kalmayı garantiledi.

La Liga'nın 37. haftasında oynanan karşılaşmada Valladolid'e 3 puanı getiren ve ligde kalmasını garanti eden gollerden birini Enes Ünal attı.

Maçın 6. dakikasında kazanılan penaltıda topu ağlara yollayan Enes, Valladolid'i 1-0 öne geçirdi. Ev sahibi takım, 73. dakikada Alvaro Medran ile beraberliği yakalasa da 80. dakikada Sergi Guardiola'nın golüyle Valladolid sahadan 2-1 galip ayrıldı. 

Ligde kalma mücadelesi veren Girona'nın, sahasında oynadığı maçta Levante'ye 2-1 yenilmesiyle de Valladolid ligde kalmayı garantiledi.

Enes Ünal, Valladolid forması ile bu sezon ligde 6. golünü attı.

La Liga'da Huesca ve Rayo Vallecano'nun ardından ikinci lige düşecek 3. takım, Celta Vigo (40 puan) veya Girona (37 puan) olacak.

La Liga'daki diğer Türk futbolculardan Okay Yokuşlu ve Emre Mor'un takımı Celta Vigo, son hafta sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlarken, Girona ise Alaves deplasmanına gidecek.

Valencia, Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansı yakaladı
Öte yandan sahasında oynadığı maçta Alaves'i 3-1 yenen Valencia, Getafe'nin deplasmanda lig şampiyonu Barcelona'ya 2-0 yenilmesiyle 4. sıraya yükseldi.

Valencia, ligin son haftasında bu yerini koruyabilirse gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Zidane bir an önce ligin bitmesini bekliyor
Diğer yandan bu sezon tüm kupaların dışında kalan Real Madrid, deplasmanda Real Sociedad'a 3-1 yenildi. Karşılaşmanın 6. dakikasında Brahim Diaz ile 1-0 öne geçen Real Madrid, daha sonra Real Sociedad'dan Mikel Merino (Dk. 26), Joseba Zaldua (Dk. 57) ve Ander Barrenetxea'nın (Dk. 67) gollerine engel olamadı ve sahadan 3-1 yenik ayrıldı.

Real Madrid'de 11 Mart'ta göreve gelen teknik direktör Zinedine Zidane, ligde 3. sıradaki yerlerinin garanti olmasından dolayı kalan maçlarından çok gelecek sezon için hazırlıklarına başladı.

Zidane'ın, son iki haftadır Gareth Bale'i kadro dışında bırakması Galli futbolcunun sezon sonunda Real Madrid'den ayrılacağı iddialarının çıkmasına neden oldu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Mbaye Diagne'den özür mesajı
Mbaye Diagne'den özür mesajı
MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili çok konuşulacak "Cem Yılmaz" sözleri!
MHP'li Enginyurt'tan Ali Türkşen'le ilgili çok konuşulacak "Cem Yılmaz" sözleri!
Yeşil soğanın bilmediğiniz faydaları nelerdir?
Yeşil soğanın bilmediğiniz faydaları nelerdir?
Cemaat zorlukla dışarı çıkardı! İmamın panik anları kamerada
Cemaat zorlukla dışarı çıkardı! İmamın panik anları kamerada
Çorum'da korku dolu gece! Tam 8 ev birden kül oldu
Çorum'da korku dolu gece! Tam 8 ev birden kül oldu
Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! Halk sokağa döküldü
Manisa'da gece yarısı korkutan deprem! Halk sokağa döküldü
ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması
Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması
Berat Albayrak'tan çok kritik enflasyon çıkışı!
Berat Albayrak'tan çok kritik enflasyon çıkışı!
13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller 15 il listede
13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller 15 il listede
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Olağan şüpheli" tepkisi!
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan "Olağan şüpheli" tepkisi!
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor
Beşiktaş'ın konuğu Alanyaspor
Kadir Gecesi 2019 hangi gün kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri
Kadir Gecesi 2019 hangi gün kadir gecesi nedir anlamı ve faziletleri
Akhisarspor'dan 7 yıl sonra veda
Akhisarspor'dan 7 yıl sonra veda
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
ALES sınav sonuçları açıklanıyor ne zaman ÖSYM bilgisi
Yorumlar