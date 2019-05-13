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Çaykur Rizespor, maçın tekrarını istiyor

Çaykur Rizespor, maçın tekrarını istiyor

Çaykur Rizespor, Galatasaray maçında kural hatası yapıldığı iddiasıyla karşılaşmanın yeniden oynanmasını talep ediyor.

Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray'a uzatma dakikalarında yediği gollerle 3-2 mağlup olan Çaykur Rizespor'un hakem Serkan Çınar'a olan tepkisi devam ediyor.

Kulüp Başkanı Hasan Kartal düzenlediği basın toplantısında "Bu hakemlerin Rizespor'a neye mal olduğunu düşünmeden karar verdiğinden son derece eminiz. İnşallah TFF bu hataları düzeltir. 1-2 kural hatasının da olduğu söyleniyor. Bunları inceliyoruz. Gerçekten bir kural hatası varsa toplantı yapıp ne yapabileceğimizi düşüneceğiz. Galatasaray camiası bizim bu açıklamalarımızdan rahatsız olmasın. Bizim kimseyle problemimiz yok. Bizim amacımız Rizespor'un haklarını korumak. Kural hatasının olduğunu yavaş yavaş idrak ediyoruz. Rizespor'un hakkını korumak ve maçın tekrarı çin TFF'ye başvuracağız." dedi.

Neler olmuştu?
Galatasaray korner kullanırken, topun oyuna girmediği anda Marcao, Abarhoun ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Pozisyonu VAR'da inceleyen Serkan Çınar penaltı kararı verdi. Bazı hakem hocaları, "Futbolcuların, topun oyunda olmadığı anlardaki eylemleri için sadece disiplin cezaları (sarı ve kırmızı kart) verilebilir, teknik kararlar (penaltı, direkt ya da endirekt vuruş) verilemez. Kural hatası var". iddiasında bulundu.

Kural ne diyor?
IFAB kurallarında yer alan 12. maddeye göre, 'Direkt ve endirekt serbest vuruşlar ne penaltı vuruşları yalnızca top oyundayken yapılan ihlal ve kusurlar için verilebilir.'

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