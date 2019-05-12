İşte Emre Akbaba'nın son durumu
Demirören Haber Ajansı
Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'nın kaval kemiği kırıldı. Galatasaray Kulübü, Emre Akbaba'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba, maçın 68. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Çaykur Rizesporlu Samudio'nun çok sert müdahalesi sonrası Emre Akbaba yerden kalkamadı.
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Sedye ile saha kenarına alınan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan genç oyuncunun, kaval kemiğinde kırık olduğu öğrenildi.
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Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emre Akbaba'nın sağ cruris tibia ve fibula (kaval ve baldır) kemiklerinde kırık mevcuttur. İlk müdahalesi yapılan oyuncumuz yarın sponsor hastanemiz Medical Park'ta ameliyata alınacaktır" denildi.
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