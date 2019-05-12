İşte Emre Akbaba'nın son durumu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İşte Emre Akbaba'nın son durumu

Galatasaray-Çaykur Rizespor maçında Emre Akbaba'nın kaval kemiği kırıldı. Galatasaray Kulübü, Emre Akbaba'nın son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

İşte Emre Akbaba'nın son durumu - Sayfa 1

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan Galatasaray'da Emre Akbaba, maçın 68. dakikasında ciddi bir sakatlık yaşadı. Çaykur Rizesporlu Samudio'nun çok sert müdahalesi sonrası Emre Akbaba yerden kalkamadı. 

17
İşte Emre Akbaba'nın son durumu - Sayfa 2

Sedye ile saha kenarına alınan ve ambulans ile hastaneye kaldırılan genç oyuncunun, kaval kemiğinde kırık olduğu öğrenildi. 

27
İşte Emre Akbaba'nın son durumu - Sayfa 3

Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Emre Akbaba'nın sağ cruris tibia ve fibula (kaval ve baldır) kemiklerinde kırık mevcuttur. İlk müdahalesi yapılan oyuncumuz yarın sponsor hastanemiz Medical Park'ta ameliyata alınacaktır" denildi.

37
İşte Emre Akbaba'nın son durumu - Sayfa 4
47