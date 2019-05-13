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Seçimler 39 ilçede yenilenecek mi? Gözler YSK'da

Seçimler 39 ilçede yenilenecek mi? Gözler YSK'da

CHP'nin 39 ilçeye için yaptığı başvuruyu bugün görüşecek olan YSK'nın, İstanbul seçiminin iptali ve yenilenmesine ilişkin kararının gerekçesini de açıklaması bekleniyor.

CHP'nin İstanbul'daki ilçe belediye başkanlığı seçimlerinin de yenilenmesi başvurusunu bugün görüşecek olan YSK'nın, bugün ya da yarın, İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin gerekçeli kararını açıklaması bekleniyor. 

"Cumhurbaşkanı seçimi de iptal edilsin" başvurusu

CHP, 24 Haziran 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi ile 31 Mart 2019'da İstanbul'da yapılan ilçe başkanlığı, İBB Meclisi ve muhtarlık seçimlerinin iptali için tam kanunsuzluk gerekçesiyle YSK'ya başvuru yapmıştı.

"Tam kanunsuzluk"

CHP Genel Sekreteri Muharrem Erkek, YSK'nın CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun kazandığı seçimi, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişilerin görev yapması nedeniyle tam hukuksuzluk gerekçesiyle iptal etmesi üzerine böyle bir başvuru yaptıklarını söylemişti.

"Aynı olaylar 24 Haziran'da da gerçekleşti"

Aynı zamanda CHP'nin hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı olan Erkek, "Her iki seçim de aynı yasaya, aynı genelgeye, aynı uygulamalara dayanılarak yapıldı. Eğer siz İstanbul'da yerel seçimde organize usulsüzlük şaibe var diyorsanız, sandık kurullarında kamu görevlisi olmayan kişiler görev yaptı diyorsanız, aynı olaylar 24 Haziran'da da gerçekleşti" demişti.

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