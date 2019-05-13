HABER /  GÜNCEL

64 eski polis için FETÖ'den gözaltı kararı

64 eski polis için FETÖ'den gözaltı kararı

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulundukları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı çıkartılan 64 eski polisten 46'sı yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, vekil ve bağlı konumundaki eski polis memuru olan, 59'u kamudan ihraç edilmiş, 5'i açıkta olan toplam 64 şüpheli hakkında Ankara merkezli Antalya, Çorum, Mersin, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Kahramanmaraş illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 46 şahıs gözaltına alındı.

Şüphelilere ait işlemlerin Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğünde devam ettiği bildirildi. 

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Dilipak'tan Çok konuşulacak iddialar: Yakınındakiler reisi kötü şekilde harcadı
Dilipak'tan Çok konuşulacak iddialar: Yakınındakiler reisi kötü şekilde harcadı
Ümit Özat'tan çok konuşulacak oruç sözleri
Ümit Özat'tan çok konuşulacak oruç sözleri
Seçimler 39 ilçede yenilenecek mi? Gözler YSK'da
Seçimler 39 ilçede yenilenecek mi? Gözler YSK'da
6.25'i gören dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
6.25'i gören dolar haftaya nasıl başladı? İşte son durum
Çaykur Rizespor, maçın tekrarını istiyor
Çaykur Rizespor, maçın tekrarını istiyor
Enes Ünal gol attı, Valladolid La Liga'da kaldı
Enes Ünal gol attı, Valladolid La Liga'da kaldı
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın çiftçisi pamuk ve mısır desteklerinin ödenmesini bekliyor
Aydın çiftçisi pamuk ve mısır desteklerinin ödenmesini bekliyor
Türkiye'de yapay zeka devrimi!
Türkiye'de yapay zeka devrimi!
Bir Zamanlar Çukurova 33. bölüm fragmanı
Bir Zamanlar Çukurova 33. bölüm fragmanı
13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller 15 il listede
13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller 15 il listede
Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması
Galatasaray'dan Emre Akbaba açıklaması
Kızım 32. bölüm fragmanı
Kızım 32. bölüm fragmanı
Mbaye Diagne'den özür mesajı
Mbaye Diagne'den özür mesajı
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
İstanbul Eskişehir hızlı tren saatleri-kaç dakika sürüyor?
Yorumlar