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Hulusi Akar'dan kritik "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" mesajı!

Hulusi Akar'dan kritik "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs" mesajı!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs ile ülkemizin hak ve hukukunu korumakta kararlıyız" açıklaması yaptı.

Hulusi Akar, Deniz Kurdu Tatbikatı'nın bugün başlayacağını belirterek, "Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir" ifadelerini kullandı.

Deniz Harp Okulu'nda öğrencilerle iftar

Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu'nda öğrencilerle iftar programına katıldı.

"Her türlü tedbiri alıyoruz"

İftarı Harbiyelilerle yapan Akar, öğrencilere eğitim ve öğrenime ilişkin direktifler vererek başladığı konuşmasında, Türkiye'nin çevresinde yaşanan önemli gelişme, çatışma ve istikrarsızlıkları yakından takip ettiklerini belirtti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı mücadelesinin azim ve kararlılıkla devam ettiğini vurgulayan Akar, "Yurt içinde ve yurt dışındaki terörle mücadelemize ilaveten Ege'de, Doğu Akdeniz'de ve Kıbrıs'ta da ülkemizin hak ve hukukunu korumak için gerekli her türlü tedbiri alıyoruz." diye konuştu.

"Mavi Vatan" vurgusu

Türkiye'nin Mavi Vatanı'ndaki hak ve menfaatlerinin korunmasının önemine değinen Bakan Akar, şunları söyledi:

Buradaki haklarımızın korunması için Deniz Kuvvetlerimiz gece-gündüz demeden çalışmalarını sürdürdü, sürdürüyor. Matematiksel olarak, görev sayısı olarak baktığımızda şu anda diğer kuvvetlerde olduğu gibi Türk Deniz Kuvvetlerinin de gösterdiği kahramanlık ve fedakarlıklarla 15 Temmuz öncesinden nicelik ve nitelik olarak çok daha ileri düzeyde olduğunu bütün rakamlar göstermektedir. Çaka Beylerden, Barbaroslardan, Turgut Reislerden ve daha nicelerinden aldığımız ilhamla şanlı tarihimize yaraşır bir şekilde yerli ve milli savunma sanayi esas olmak üzere yüksek teknolojiyi kullanarak önümüzdeki dönemde de kahramanlık ve fedakarlıkla bu faaliyetlerimizi sürdüreceğiz. Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerine azami dikkat göstermekle beraber Karadeniz'de, Ege'de, Akdeniz'de asil milletimizin hakkını, hukukunu tereddütsüz korumaya devam edeceğiz."

"Dostlarımız seviniyor..."

Mavi Vatan Tatbikatı'nın başarıyla tamamlandığını kaydeden Akar, bugün başlayacak Deniz Kurdu Tatbikatı'ndaki kapsamlı katılıma dikkati çekti.

Akar, şöyle devam etti: Bu faaliyetlerimizi sadece ülkemizde iç kamuoyu değil, yurt dışındaki muhataplarımız da yakından takip ediyor. Dostlarımız sevindiklerini, memnuniyetlerini bizlere ifade ediyorlar. Bu tatbikatlardaki amacımız Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkesi ve milletinin güvenliğini sağlamak, egemenlik, bağımsızlık, deniz hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak konusunda son derece azimli, kararlı ve buna muktedir olduğunu da göstermektir. Bu tatbikatlarda bu ve benzeri hususlar, uzmanlar ile yerli ve yabancı kamuoyu tarafından da açıkça görülmektedir.

"Yerlilik oranı yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktı"

Akar, savunma sanayi alanında yerlilik ve millilik konusunda yapılan çalışmalarda önemli başarılar kazanıldığını belirterek, yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 70'lere çıktığını söyledi.

Ancak bunu yeterli görmediklerini ifade eden Akar, "Yapılacak çok işimiz, yürüyecek çok yolumuz var. Bu alanda kendimize güveneceğiz, en ileri düzeylere varacağımıza inanarak bu istikamette kararlılıkla yürüyeceğiz." diye konuştu.

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