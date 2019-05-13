Dinemyis Akkaya kimdir ölüm sebebi ne Deniz Akkaya annesi yaşı kaç?

Eski manken Deniz Akkaya'nın annesi anneler gününde vefat etti, acı haberi Deniz Akkaya sosyal medya hesabından paylaştı. Aslen Çerkez olan Deniz Akkaya'nın annesi Dinemyis Akkaya kaç yaşında öldü, ölüm nedeni neydi?

Eski manken Deniz Akkaya Anneler Günü'nde tarifsiz bir acı yaşadı ve annesi Dinemyis Akkaya'yı kaybetti. Peki aslen Çerkes olan Dinemyis Akkaya neden öldü, kaç yaşındaydı?

Deniz Akkaya Anneler Günün'de en büyük acıyı yaşadı. Ünlü mankenin annesi Dinemyis Akkaya dün hayatını kaybetti.

Dinemiş Akkaya'nın cenazesi dün Karacaahmet Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına müteakip Etiler Ulus Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"GÜZEL ÇERKEZ KIZI"

Akkaya, sosyal medya hesabından annesine ait bir fotoğraf paylaşarak altına " Bugün Anneler Günü... Güzel annem bir Ramazan günü, bir Anneler Günü'nde aramızdan ayrılmayı seçti... Güzel gözlerin, kitapların bana miras;torunun ise emanet güzel Çerkez kızı..." notunu düştü.

Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya, 11 Mayıs Cumartesi günü hayata gözlerini yumdu. Dinemis Akkaya'nın cenazesi 12 Mayıs Pazar günü toprağa verildi. Peki, Deniz Akkaya'nın annesi Dinemis Akkaya kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Dinemis Akkaya, Deniz Nakliyat eski genel müdürü Muzaffer Akkaya'nın eşidir. Çerkezce göz bebeği anlamına gelen Dinemyis isminin Türkçe'ye çevrilmiş hali olan Dinemis, ekonomist ve THY'den emeklidir.

Baba Muzaffer Akkaya, uzakyol kaptanı ve Deniz İşletmeciliği ve Tankercilik AŞ Genel Müdürüdür.

DENİZ AKKAYA KİMDİR: 3 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Deniz Akkaya aslen Kayserilidir. İlkokul eğitimini Faik Reşit Onat İlkokulu’nda tamamlayan Akkaya, ortaokulu Bilge Kaan Lisesi'nde, liseyi de Semiha Şakir Lisesi'nde bitirdi. Lise eğitiminin ardından İstanbul Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanan Akkaya, mankenlik kariyerine 1997'de "Best Model of Turkey Yarışması" birinciliği ile başladı. Aynı sene düzenlenen "Miss Grace of the World" yarışmasında da dördüncü seçildi.

Yıldırım Mayruk, Vakko, Beymen, Cemil İpekçi gibi, sektörün ünlü kişi ve markalarıyla defile, tanıtım ve organizasyonlarda çalıştı. Defile ve modelliğin yanı sıra dizi oyunculuğu ve sunuculuk da yapan Akkaya, Okan Bayülgen, Erdal Acar, Ali Rıza Özderici, Murat Aslan, Uğur Kozanoğlu, Koray Kasap, Murat Cevahir, Gökhan Çil, Teoman, Yılmaz Erdoğan, Faik Ergin, Berent Aydemir, Mehmet Söğütlüoğlu, Levent Penso, Ali Dinçer, Ferda Anıl Yarkın, Aşkın Topallar, Yavuz Bingöl, Engin Yakut, Kargo Koray, Alican Ulusoy, İgal Erbaş, Emre Ergani, Cem Yılmaz, Tamer Karadağlı, Borsacı Volkan Akçıray gibi ünlü isimlerle yaşadığı aşklarla uzun süre gündemde kaldı.

Uzun yıllar profesyonel mankenlik yapan Deniz Akkaya, fırtınalı aşkları, jeep kazaları, alkol tedavisi, dayak ve podyum atışmaları gibi tartışmalı konularla magazin dünyasının gündeminde yeraldı. Geçirdiği estetik ameliyatlarla kendinden bahsettirdi. Deniz Akkaya’nın İşadamı Efe Önbilgin ile beraberliğinden Ayşe (d. 10 Aralık 2009) adında bir kızı vardır. Kasım 2010 tarihinde ayrıldılar.

Deniz Akkaya önce 2008 yılında “Sadece Arkadaşız” adlı tiyatro oyunuyla sonra 2011 yılında “Az Sonra” isimli oyunda tiyatro sahnesine oyuncu olarak çıktı. 2010 yılında "orijinal doğdular, kopya olarak dolaşmasınlar" fikri ile 0-6 yaş çocuk giyim markası Chic Frog'u Bağdat Caddesi'ndeki mağazasında kurdu. Ünlü isim yakın zaman önce "Duymayan Kalmasın" adlı magazin programında yorumculuk da yapmıştı.