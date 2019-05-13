Yusuf Ziya Cömert, dinî programlara ateş püskürdü!

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, yeni yazısında dinî programlara sert eleştiride bulunarak "Niye anlattıkları şey İslammış gibi gelmiyor bana?" diye sordu.

Karar yazarı Yusuf Ziya Cömert, Çarşı pazar güldür gül Al gülüm ver gülüm" başlığıyla yayımlanan yazısında Ramazan ayıyla beraber başlayan dinî programlara tepki gösterdi.

"Bir performans sergiliyorlar"

"Neden anlattıkları şey İslammış gibi gelmiyor bana" diyen Cömert "Bir meslek icra ediyorlar. Etsinler, ekmek parası. Ramazan olunca pide parası. Bir performans sergiliyorlar. Yeri geliyor lafın belini kırıyorlar. Yeri geliyor lafı gediğine koyuyorlar" dedi.

"Neden bunları hep artistlik olarak görüyorum?"

Cömert, "Ayet-i Kerime’yi, Hadis-i Şerif’i ‘tak’ diye yerleştiriyorlar. İcabında ağlamak, sızlamak... Her şey muntazam. Ama neden bunları hep artistlik olarak görüyorum?" diye yazdı.

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