Deniz Zeyrek'ten çok tartışılacak "Kılıçdaroğlu" söyleşisi!

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme dair yaptığı kritik değerlendirmeleri köşesine taşıdı.

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile konuştu.

"İstanbul'un kaynaklarını teslim etme mücadelesidir"

Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla iptal edilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimine ilişkin olarak "Bunların mücadelesi demokrasi mücadelesi değil. Bir avuç yandaşa İstanbul'un kaynaklarını teslim etme mücadelesidir" dedi.

"Adalet terazisini yargı bozdu, millet düzeltecek"

Deniz Zeyrek'in "Kılıçdaroğlu: Adalet terazisini yargı bozdu, millet düzeltecek" başlığıyla yayımlanan yazısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

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