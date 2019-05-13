Yıldız Tilbe'nin aldığı ücretlere bakın yanlışlıkla twitterda paylaştı!

En çok nereden kazanıyor?

İş listesine bakılacak olursa Yıldız Tilbe en çok parayı otellerden ve belediyelerden kazanıyor. Bir çok belediye ile festival için anlaşan Yıldız Tilbe 160 bin liradan kapıyı açıyor. Festival listesinde Antalya, Edirne, Alanya ve Ayvalık var.