Yıldız Tilbe'nin aldığı ücretlere bakın yanlışlıkla twitterda paylaştı!
Sanatçı Yıldız Tilbe'nin sosyal medyadan yanlışlıkla paylaştığı iş takvimi olay oldu! Takvimde ünlü sanatçının 2019 yılındaki konserleri ve alacağı ücretler yer alıyordu. Ünlü sanatçının kazancı dudak uçuklattı.
Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden olan Yıldız Tilbe'nin son paylaşımı twitter aleminin gündemine oturdu. Ünlü sanatçı hesabından kazara iş takvimini paylaştı. 2019 yılı için anlaşmaların yer aldığı takvimde ücretler de yer alıyordu.
Yıldız Tilbe yanlışlıkla paylaştığı iş takvimini apar topar yayından kaldırdı. Ancak takipçileri alacağı sahne ücretlerine fena halde takılmıştı. Kısa süre içinde Tilbe'nin iş takvimi ve ücret listesi twitterda en çok paylaşılanlar arasına girdi.
En çok nereden kazanıyor?
İş listesine bakılacak olursa Yıldız Tilbe en çok parayı otellerden ve belediyelerden kazanıyor. Bir çok belediye ile festival için anlaşan Yıldız Tilbe 160 bin liradan kapıyı açıyor. Festival listesinde Antalya, Edirne, Alanya ve Ayvalık var.
Rekor Kıbrıs gecesinde
Yıldız Tilbe'nın en yüksek ücreti ise Kıbrıs'tan kazandığı ortaya çıktı. 31 Aralık'ta Kıbrıs'ta sahne alan Tilbe'nin bir gece için 350 bin lira almış. İşte ünlü yıldızın iş defterinde yazan ücretler: