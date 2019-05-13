Bingöl'de sıcak çatışma! 2 asker yaralandı

Bingöl'ün Kiğı ilçesi kırsalında güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 2 asker yaralandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kiğı ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Öğle saatlerinde arazide tespit edilen bir grup teröristle sıcak temas sağlandı. Güvenlik güçlerinin 'teslim ol' çağrısına teröristlerin ateşle karşılık vermesiyle çatışma çıktı. Çatışmada 2 askerin yaralandığı belirtildi. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle alınarak, Bingöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek, tedaviye alındı. Bölgede çatışmanın sürdüğü bildirildi.