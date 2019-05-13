İşte MHK'nın Serkan Çınar ve Alper Ulusoy kararı

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçının hakemi Serkan Çınar ile VAR hakemi Alper Ulusoy, yaptıkları kritik hatalar nedeniyle cezalandırılacak.

Çaykur Rizespor'un sahasında Galatasaray'a 3-2 yenildiği maçtaki pozisyonlar, lig yarışı kadar iki hakemin kariyerlerini de doğrudan etkileyecek.

Maçın hakemi Serkan Çınar ve VAR hakemi olarak görev yapan Alper Ulusoy, karşılaşmadaki yönetimleri nedeniyle cezalandırılıyor.

Sezon sonuna kadar görev yok

MHK kaynakları ve hakem camiasından edindiğimiz bilgilere göre, Çınar ile Ulusoy'a sezon sonuna kadar kesinlikle görev verilmeyecek. İki ismin önümüzdeki sezon hakemliğe devam etmesinin de hayli zor olduğu belirtildi.