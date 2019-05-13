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Cengiz Ünder asist yaptı Roma Juve'yi yıktı

Cengiz Ünder asist yaptı Roma Juve'yi yıktı

Roma, Serie A'nın 36. haftasında evinde Juventus'u 2-0 yenerken ikinci golün asisti Cengiz Ünder'den geldi.

İtalya Serie A'nın 36. haftasında şampiyon Juventus, Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren Roma'ya konuk oldu.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, 78. dakikada Justin Kluivert'ın yerine oyuna dahil oldu. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında Roma, 79. dakikada kaptan Alessandro Florenzi'nin kaydettiği golle siyahbeyazlılar karşısında 1-0 öne geçti.

Cengiz Ünder 78. dakikada oyuna dahil olurken maçın sonucunu tayin eden gol 90. dakikada Edin Dzeko'dan geldi. Dzeko'nun golünde asist Cengiz Ünder'den gelirken Roma, sahasında Juventus'u 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından puanını 62'ye yükselten Roma, haftayı beşinci sırada tamamlarken ilk dört iddiasını son iki haftaya taşıdı.

Başkent ekibi 37. haftada Sassuolo'ya konuk olacak ve sezonun son maçında Parma'yı ağırlayacak. Haftalar önce şampiyonluğu ilan eden Juventus ise bu mağlubiyetle 89 puanda kaldı. Torino devi ligde son üç deplasman maçından bir puan çıkarabildi.

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