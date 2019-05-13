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ATA AÖF sınav sonuçları açıklanıyor TC ile ATA AÖF sınav sonuç sorgulama

ATA AÖF sınav sonuçları açıklanıyor TC ile ATA AÖF sınav sonuç sorgulama

Atatürk Üniversitesi'nde açıköğretim öğrenimine devam eden öğrenciler ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna kilitlendi. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 1 hafta içinde 20 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor. Peki ATA AÖF sonuçları nasıl sorgulanacak?

ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu Atatürk Üniversitesi açıköğretimde öğrenimine devam eden binlerce öğrencinin gündeminde. ATA AÖF sınav sonuçlarının en geç 1 hafta içinde 20 Mayıs'a kadar açıklanması bekleniyor. ATA AÖF bütünleme sınavı ise 15-16 Haziran'da yapılacak. 

ATA AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARINA NEREDEN ULAŞABİLİRİM: Atatürk Üniversitesi’nce (ATA) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) sınav soruları ve cevapları erişime açılması ile birlikte ‘https://obs.atauni.edu.tr/' adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. Aynı zamanda kayıtlı olduğunuz programın derslerine ait materyallerine Öğrenim Yönetim Sisteminden (LMS) ulaşabilirsiniz. LMS'ye web sitemizde yer alan LMS bağlantısı üzerinden ya da http://lms3.ataaof.edu.tr// linkinden ulaşabilirsiniz.

Sınav soru ve cevaplarının ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR: Atatürk Üniversitesi’nin bu yılki takvimine göre bütünleme sınavı 15-16 Haziran tarihinde gerçekleşecek. 2019 ATA AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil ancak bütünleme sınav tarihi de baz alınarak sonuçların sınav sonrası 15 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

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