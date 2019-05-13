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Trump'ın iddiası: Kim Jong Un, eniştesini öldürtüp teşhir etti

Trump'ın iddiası: Kim Jong Un, eniştesini öldürtüp teşhir etti

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un eniştesi Jang Song Thaek'i öldürtüp başını teşhir ettiğini öne sürdü.

Söz konusu iddia Washington Post gazetesinde Kuzey Kore müzakereleriyle ilgili bir haberde yer aldı. Güney Kore devlet medyası 2013 yılında Jang'ın infaz edildiğini yazmıştı. Ancak kurşuna dizildiği sanılan Jang'ın cesedinin teşhir edildiğine dair bir bilgi yer almamıştı.

"Fransa cumhurbaşkanı ile başa çıkmak gibi değil"

Trump, gruba Kim'in sert bir müzakere ortağı olduğundan, konuşma sırasında hazır bulunan bir kişinin The Washington Post'a bildirdiğinden şikayet etti. Toplantıda Trump, "Fransa cumhurbaşkanı ile başa çıkmak gibi değil" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında şubat ayında Vietnam'ın başkenti Hanoi'de düzenlenen ikinci zirvede anlaşma sağlanamamıştı.

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