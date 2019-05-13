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Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı
Mustafa Cengiz'den Emre Akbaba'ya ziyaret

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Çaykur Rizespor müsabakasında kaval kemiği kırılan sarı-kırmızılı futbolcu Emre Akbaba'yı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı Çaykur Rizespor maçında geçirdiği sakatlıktan sonra dün bir operasyon geçiren Akbaba’yı, sarı-kırmızı kulübün başkanı Mustafa Cengiz ziyaret etti. Cengiz, ziyareti esnasında kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu. 

Başkan Mustafa Cengiz, şu ifadeleri kullandı: 
“Emre’ye de söylediğim gibi bazen her şerde bir hayır vardır. Bazen daha kötü bir olayı bir kötü olay önlüyordur. Buna böyle inanmak gerek, tevekkül sahibi olmak gerek. Çok üzüldük, Emre bizim çok değerli bir oyuncumuz. Türk futbolunun geleceği olan Milli Takım için de gerekli bir oyuncu. Yaşam uzun bir süreç. Bu sürecin içerisinde Emre’nin sakatlığı küçük bir kesinti. Üzüntümüz büyük, üzüntümüz maçın da önüne geçti. Ben dün maçtaydım, o üzüntüyü yaşamamak gerekirdi ama Çaykur Rizesporlu futbolcular da çok duygulandılar, hatta kırmızı kart gören çocuk hiç itiraz etmedi. O da çok üzüldü. Belki daha yavaş vurabilirdim diye düşünmüş olabilir. İnsan bu tarz kazalarda hep kendini suçlar. En güzel maç sonu konuşmasını da Çaykur Rizesporlu Aminu yaptı. Kendisine teşekkür ediyorum, sağlıklı sağduyulu bir konuşma yaptı.” 

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