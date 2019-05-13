Dilipak'tan Çok konuşulacak iddialar: Yakınındakiler reisi kötü şekilde harcadı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, yeni yazısında "Reisin yakınındakiler reisi kötü şekilde harcadı" değerlendirmesi yaptı.

Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit'te "Erdoğan, Birlik Vakfı’nda" başlığıyla yayımlanan yazısında "Erdoğan’ın İstanbul’da Birlik Vakfı iftarındaki konuşması önemli. Şimdi bu söylemin eyleme geçmesi gerek" ifadelerini kullandı.

"Beştepe’yi dost görünerek boğmaya çalıştılar"

Dilipak, "Menfaatleri olan bir işi kendi aralarında hallettiler, menfaatleri olmayan sıradan bir işi bile Beştepe’ye havale ettiler. Beştepe’yi dost görünerek boğmaya çalıştılar" diye yazdı.

"Daha ağır olur"

Dilipak, "Beklentiler boşa çıkar, söz sadece sözde kalır, kuvveden fiile çıkmazsa bedeli daha ağır olur" dedi.

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