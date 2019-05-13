Kilit parti HDP Ekrem İmamoğlu'nu destekleyecek mi? Saruhan Oluç açıkladı

31 Mart seçimlerinde kilit parti olarak anılan HDP'nin 23 Haziran'da İmamoğlu'nu destekleyip desteklemeyeceği merak ediliyor. Bu sorunun yanıtı HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç verdi.

Oluç, HDP'nin İstanbul seçimlerindeki tavrının henüz netleşmediğini belirterek, parti kurullarındaki tartışmaların tamamlanmasından sonra kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi. HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Muhalefet partilerini eleştiren Oluç, "'Öcalan, avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilir' cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu? Sayın Bahçeli bile fikrini beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz. İktidarın hukuk dışı uygulamalarına çifte standart uygulayamazsınız." dedi.

HDP İmamoğlu'nu destekleyecek mi?

Oluç, HDP'nin İstanbul'da CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyip, desteklemeyeceğine ilişkin soruyu ise "HDP'nin kurulları var. Bu kurullar demokratik tartışma geleneğine uygun kurullardır. Toplanıp karar alırlar. MYK toplandı. PM de toplandı. Henüz süreç tamamlanmadı. Tartışmalar bittikten sonra açık bir şekilde topluma deklare edilecektir. "Kürt vekillerle, Türk vekiller anlaşamadı" diye bir haber gördüm. Kendi içimizde böyle bir ayrım yok. Gülüp geçiyoruz bu tür haberlere" ifadeleriyle yanıtladı.