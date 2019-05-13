Kemal Kılıçdaroğlu'dan Meral Akşener'e kritik ziyaret 23 Haziran yol haritası
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek. Ziyarette, YSK'nin 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimine ilişkin yol haritasının konuşulması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret edecek.
Görüşme saat 3'te
Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, saat 15.00'de ise İYİ Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşecek.
Yeni yol haritası
Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimine ilişkin yol haritasının konuşulması bekleniyor.
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