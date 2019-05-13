Ödülü verilmedi nedenini İmamoğlu'na bağladı! Hercai'nin yıldızına büyük şok

“Sinema Meslek Birliği, 10 gün önce bana ödül vereceğini bildirdi. Şimdi ‘süre kısıtlaması' nedeniyle ödülü geri çekti. Gerekçe, süre kısıtlaması. Gerçek neden ise #HerŞeyÇokGüzelOlacak. Canları sağolsun. Halkın ödülü 57 yıldır benimle. Her yaştan izleyicinin, koşulsuz sevgisi en büyük ödülümdür.”