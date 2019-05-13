Ödülü verilmedi nedenini İmamoğlu'na bağladı! Hercai'nin yıldızına büyük şok
Kariyerinde birbirinden farklı projelerde yer alan usta sanatçı Parla Şenol'un, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SESAM) alacağı ödülü iptal edildi.
60'lı yılların küçük Yeşilçam yıldızı Parla Şenol, geçtiğimiz gün kendisi hakkında alınan bir karar nedeniyle isyan etti. Şenol, Türkiye Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği'nden (SESAM) alacağı ödülün iptal edildiğini duyunca, iptal sebebini Ekrem İmamoğlu'na destek vermesine bağladı.
"Her şey çok güzel olacak" diyerek İstanbul seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini açıklayan Şenol, ödülünün iptal edilmesinin ardından şu açıklamalarda bulundu:
“Sinema Meslek Birliği, 10 gün önce bana ödül vereceğini bildirdi. Şimdi ‘süre kısıtlaması' nedeniyle ödülü geri çekti. Gerekçe, süre kısıtlaması. Gerçek neden ise #HerŞeyÇokGüzelOlacak. Canları sağolsun. Halkın ödülü 57 yıldır benimle. Her yaştan izleyicinin, koşulsuz sevgisi en büyük ödülümdür.”
Bu açıklamanın ardından Sözcü'den edinilen bilgilere göre SESAM Başkan Yardımcısı Türkşen, İmamoğlu iddialarına yanıt verdi. Hakan Türkşen, açıklamasına “Geçen sene sinemamızın 104'üncü yılıydı ve 104 kişiye ödüle verdik." diyerek şu şekilde devam etti: