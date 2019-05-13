Savcı Sayan'ın bomba Öcalan yorumu!

Savcı Saya terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın son mesajlarını değerlendirdi. Öcalan 8 yıl aradan sonra geçtiğimiz günlerde avukatı ile görüşmüştü.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan Haber Türk'ten Kübra Par'a terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın “Bir toplumsal uzlaşmaya ihtiyaç vardır. Fiziki şiddet araçlarıyla değil, yumuşak güçle; yani akıl, politik ve kültürel güçle bu süreci çözebiliriz. 2013 Nevroz bildirgesinin belirttiğimizi ifade tarzını daha da derinleştirerek ve netleştirerek sürdürülmesine kararlıyız” açıklamalarını değerlendirdi. Aynı zamanda Öcalan'ın PYD ve Suriye'ye yönelik mesajlarını da yorumlayan Sayan şunları kaydetti:

ABD bir taşla iki kuş vurmak istedi

"Amerika Birleşik Devleti Öcalan’ı Türkiye’ye teslim ederken bir taşla iki kuş vurmak istedi. Birincisi, o günkü şartlarda Abdullah Öcalan’ı Türkiye’ye vererek, kendi amaçları doğrultusunda Türkiye’den bir şeyler kopardı. İkincisi, “Ben Abdullah Öcalan’ı Türkiye’nin başına bela ederim. Dolayısıyla her zaman benim dediğimle oturur, benim dediğimle kalkar. Türkiye’ye karşı istediğim gibi kullanırım, bu maksatla Türkiye’ye verdim” mesajıydı. Fakat bugün görüyoruz ki Abdullah Öcalan artık ABD’nin dediklerini yapmıyor. ABD’nin dediklerini yapmayınca, ABD, Abdullah Öcalan’ı PKK’dan ayrı değerlendirmeye başladı. Dolayısıyla PKK üzerinden Türkiye’ye saldırmaya başladı." dedi.

Çözüm süreci niçin bozuldu?

Aynı zamanda Sayan çözüm süreci ile ilgili olarak da, "Çözüm sürecinin bozulmasına baktığımızda da bu süreci bozanın PKK olduğunu görüyoruz. Onlar da ABD’nin desteğiyle bu işi yapmıştır, çünkü Abdullah Öcalan ABD’nin kontrolünden çıktı. Abdullah Öcalan ile Türkiye’yi karıştıramıyor, provokatif eylemler yaptıramıyor. Abdullah Öcalan içeride belki de Türkiye’nin işine gelecek söylemlerde bulundu, bu da ABD’nin işine gelmedi ve ABD, PKK’yı direkt kullanmaya başladı. Şimdi süreç böyle devam ediyor. Ayrıca PKK da Abdullah Öcalan’ı dinlememeye başladı, dedi. Abdullah Öcalan’a çok bağlı milletvekilleri onun dediğini düşünebilir ama PKK’nın çözüm sürecini bozan ana kadrosuna baktığımızda, tamamen ABD’ye bağlı olduğunu görüyoruz. Abdullah Öcalan’ın mesajları artık PKK’nın cenahında dikkate alınmıyor. Bu da ileride PKK’nın içinde belki de bölünmeye yol açacak. Dolayısıyla Abdullah Öcalan, ABD’nin artık Kürtlerle oynadığını, Kürtleri komşu oldukları ya da yaşamış oldukları ülkeyle savaşa götürdüğünü anlamış. Bunu anladığı için de bu anlamda açıklamalar yapıyor." açıklamalarında bulundu.

Terör örgütü elebaşı Öcalan ne demek istedi?

Sayan Öcalan'ın "Aslında kendi örgütüne, “ABD’nin oyununa gelmeyin. Suriye’nin toprak bütünlüğüne karşı çıkmayın. Türkiye’nin hassasiyetlerine değer verin” mesajları vererek yardım ediyor. Ama Amerika, başka amaçlarda olduğu için PKK’yı hızlı bir şekilde kullanmak istiyor. PKK da artık ekonomik anlamda Amerika’ya muhtaç durumda ve göbek bağıyla buna bağlı. Böyle bir çatışma var ve bu çatışmanın içerisinde Abdullah Öcalan’ının söylemlerinin PKK’yı ne kadar kontrol altına alabileceğinin tahmin edilmesi çok zor." demek istediğini vurguladı.

Örgüt ABD'nin güdümüne girdi

Bunlara ek olarak "Öcalan, kendi örgütünün Amerika’nın güdümüne girdiğini, Ortadoğu’da büyük bir felakete sebep olacağını ve bu felaketin altında Kürtlerin de, Türklerin de, Arapların da ezileceğini gördü. Kendi örgütüne ayar çekmeye çalışıyor, fakat örgüt onun kontrolünden çıktı. PKK artık ekonomik, stratejik, lojistik anlamda hâkim güçlerin güdümünde." dedi.

Artık bu oyunlara gelmiyoruz

PKK'nın artık Öcalan'ı dinlemediğini söyleyen Savcı Sayan Kürtlerin de yorulduğunu vurgulayarak "PKK bu işe başladığında 1 yaşında olan Kürtler şimdi 40 yaşında, 10 yaşında olan Kürtler 50 yaşında. Bu memlekete bir fayda getirdi mi? Bu seçimde Kürt bölgelerinde AK Parti’nin bu kadar yüksek oy almasına baktığınızda, burada HDP’nin ve PKK’nın kendisine bir ayar çekmesi gerekmiyor mu? Bu insanlar, “Biz artık yorulduk, üzerimizden siyaset yapmayın. Kürtlüğümüzü de Sezai Temelli’den falan öğrenecek değiliz, önümüzde Selahattin Eyyubi var, Bediüzzaman var. Artık bu oyunlara gelmiyoruz” demek istedi. İleride bunun meyvelerini toplayacağız." dedi.