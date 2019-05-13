Merhem yada krem sürmek orucu bozar mı-orucu bozan şeyler

Orucu bozan şeyler neler, Ramazan'da oruçluyken krem ya da merhem sürmek orucu bozar mı Diyanet bu konuda ne diyor? Ramazan ayını ibadet ederek hakkıyla geçirmek isteyen vatandaşlar orucu bozan şeyler neler araştırıyor. Peki yaranın üzerine sürülen merhem ya da krem orucu bozar mı cevabına bakalım...

Orucu bozan şeyler neler, açık yaranın üzerine sürülen merhem ya da krem orucu bozar mı soruları Ramazan'da oruç tutan vatandaşların gündeminde. Mübarek Ramazan ayını hakkıyla, ibadet ederek geçirmek isteyen vatandaşlar Diyanet'i soru yağmuruna tuttu. En çok sorulan sorulardan biri de bu oldu. Peki Diyanet'in yanıtı ne oldu?

KREM SÜRMEK ORUCU BOZAR MI: Deri üzerindeki gözenekler ve deri altındaki kılcal damarlar yoluyla vücuda sürülen yağ, merhem ve benzeri şeyler emilerek kana karışmaktadır. Ancak cildin bu emişi, çok az ve yavaş olmaktadır. Diğer taraftan bu yeme içme anlamına da gelmemektedir. Bu itibarla, deri üzerine sürülen merhem, yapıştırılan ilaçlı bantlar orucu bozmaz.

ORUCU BOZAN VE BOZMAYAN DURUMLAR NELERDİR: Orucun temel unsuru, yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak, nefsi bunlardan mahrum bırakmak olduğu için, oruçlu iken bunlar ve bu anlama gelecek davranışlar orucu bozar. Yemek ve içmek, yenilip içilmesi mûtat olan her şeyi kapsamı içine alır. Sigara, nargile gibi keyif veren tütün kökenli dumanlı maddeler ile uyuşturucular ve tiryakilik gereği alınan tüm maddeler oruç yasakları kapsamına girer (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 386-387). Her ne sebeple olursa olsun, ağızdan alınan ilaçlar da aynı hükme tabidir.

Yolculuk, hastalık, ileri derecede yaşlılık gibi meşru bir mazerete dayalı olarak bozulan orucun, sadece kaza edilmesi gerekir. Ayrıca, kasıt olmaksızın yemek-içmek; beslenme amacı ve anlamı taşımayan, yenilip içilmesi mutat olmayan şeylerin tüketilmesi orucu bozar ve durum kazayı gerektirir.

Unutarak yemek içmek veya cinsî münasebette bulunmak orucu bozmaz. Ancak oruçlu olduğunu hatırladığı anda, bu işleri yapmaktan anında uzaklaşmalıdır. Peygamber Efendimiz, ”Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allâh yedirmiş, içirmiştir” buyurmuştur (Buhari, ”Savm”, 26). Unutarak yiyen içen kişi, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkar ve orucuna devam eder Oruçlu olduğunu hatırladıktan sonra yeme-içmeye devam eden kişinin orucu bozulur, kaza edilmesi gerekir.