Erdoğan Göknur Damat'ı örnek göstermişti! İmamoğlu'na destek verince bıçaklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kanseri yendiği için örnek olarak gösterdiği Göknur Damat, Ekrem imamoğlu'na "Her şey çok güzel olacak" etiketli paylaşım yapıp destek verince bıçaklandı.

Kanser tedavisi gören Göknur Damat, verdiği mücadele nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından örnek gösterilmişti. KOSGEB'ten kredi çeken Göknur Damat makyaj stüdyosu açmış, azmiyle takdir toplamıştı.

Bıçaklandı

Yerel seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen Göknur Damat, 'herşey çok güzel olacak' paylaşımı yapıp, 20 TL de bağışta bulundu.

Göknur Damat bağışı ve paylaşımını twitterdan duyurunca hedef oldu. Bazılara "geber" diye twit atarken bazıları ise "Bizden olanı bir kenara attık. Bizden olmayanı başa taç ettik. Onlar da aldı bizi ayak altına paspas etti" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

"Sen misin o cesur yürek"

Linç girişimine maruz kalan Göknur Damat dün akşam saatlerinde "Sen misin o cesur yürek" diyen bir kişi tarafından baldırından bıçaklandı. Hafif yaralanan Damat'a saldıran şahsı polis her yerde arıyor. Polis merkezinde ifade veren Damat'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İmamoğlu'ndan geçmiş olsun ziyareti

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun menfur saldırının takipçisi olduklarını söyledi. Olayı duyan İmamoğlu bugün saat 11:00'de Göknur Damat'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Erdoğan'ın yanında olmaktan gurur duydum

Ziyaret sırasında konuşan Özcan Aygun olayın nasıl gerçekleştiğini anlatıp şunları söyledi:

-Siyasete alet olmak istemiyorum. Ben siyasetçi değilim ben makyözüm. Kanser hastalarının tüm Türkiye'de elçisi oldum, Sayın Cumhurbaşkanımıza gittim, onun yanında olmaktan gurur duyduğumu her defasında söyledim. Ben parti tutmam ben kişi tutarım. Kişinin fikri bana yakınca A parti B parti farketmez.

Yanıma gelip bıçakladı

-Sosyal medyada 3 gündür bana yönelik linç var. Canım çok sıkıldı evimden dışarıya çıktım. Evimin bir üst sokağında yanıma bir adam geldi. 'Sen mi o yüreklisin' dedi bacağımdan bıçakladı. Ben önce karnımdan bıçaklandım. Dedim herhalde kanserden ölmüyorum böyle oluyorum.

"Sizin seviyenize inmeyeceğim"

Göknur'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu burada önemli açıklamalarda da bulundu.

İşte İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

-Ben Büyükşehir Belediyesi'nde görev yaptım. Bana danışmanlık yapan bir arkadaşımın THY ile olan sözleşmesini neden iptal ediyorsunuz. Bu Ekrem meselesi değil, bu Göknur meselesi değil. Bu memleket meselesi. Çaldılar kelimesini nasıl kullanırsınız. Ben sizin seviyenize inmeyeceğim oturup aynaya bakın. Ben 3 çocuk babasıyım.

-İyi vesileler iyidir, güzel kelimesini kullansınlar. Bunu 15 yaşındaki bir çocuk buluyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Güvenlik tedbirlerimiz her geçen gün artıyor çünkü çevremizdeki insanlar her geçen gün artıyor. Sabah kalktığımda düşünüyorum, ben bunun altından nasıl kalkacağım. Benim güvenliğim topluma emanettir. Elbette emniyet güçlerimiz elinden geleni yapıyor.

-Türkiye'de demokrasi arızasını çıkardılar, Allah'ın izniyle 23 Haziran'da milletimizin aracılığıyla tedavi edeceğiz. İlk gece 3 bin oyla kazandım diyen kendisiydi onu da tedavi ettim, Allah'ın izniyle bunları da tedavi edeceğiz.