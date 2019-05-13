Gökhan Özoğuz'dan "Her şey güzel olacak" tepkilerine bomba yanıt!
YSK'nın İstanbul seçimini iptal ve yenilenmesi kararı sonrasında "Her şey çok güzel olacak" etiketli paylaşım yapan sanatçı Gökhan Özoğuz, eleştirilere Twitter'dan yanıt verdi.
Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesi yönünde karar almasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun çağrısıyla "Her şey çok güzel olacak" paylaşımı yaptı.
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Paylaşımından dolayı eleştirilen şarkıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla gelen tepkilere yanıt verdi.
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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Her şey güzel olacak" isimli şarkılarını 2000 yılında yazdıklarını söyledi.
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Özoğuz, şu ifadeleri kullandı: Bir çocuk bu söz ile Ekrem Bey'e destek olmasından sonra motoları haline gelmiştir.
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