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Kas erimesi (DMD) hastası Yunus Ömer ve Muhammed Enes yardım bekliyor

İhlas Haber Ajansı
Kas erimesi (DMD) hastası Yunus Ömer ve Muhammed Enes yardım bekliyor

Dushenne Muskuler Distrofi (DMD) diğer adıyla kas erimesi hastası olan 5 yaşındaki Yunus Ömer ve 6 yaşındaki Muhammed Enes kardeşler tedavilerini devam ettirmek için Hindistan’a gitmeyi bekliyor. Ailenin maddi durumu olmadığı için 15 bin dolarlık tedavi masrafını karşılayacak hayırseverlerden yarım bekliyor.

BAHÇELİEVLER'de yaşayan Umut ve Burçin Güler çifti, ilk çocuklarında kas erimesi olduğunu öğrendikten sonra tedavi için birçok doktora gitti. Bir yandan oğlunun tedavisi için mücadele veren aile, ikinci bir çocuklarının olacağı haberini aldı. Ancak doktorlar çocuğunda kas erimesi hastalığında olabileceğini belirttiler. Muhammed Enes dünyaya geldikten sonra onunda kas erimesi hastalığına yakalandığını öğrendiler. Yüzde 50 zihinsel ve yüzde 26 bedensel olmak üzere toplam yüzde 76 oranında engelleri olan çocukların tedavisi için birçok hastanenin kapısını çaldı ancak hiçbir çözüm yolu bulunmadı. 

Hindistan'da tedavinin maliyeti 15 bin dolar
Türkiye'de Dushenne Muskuler Distrofi (DMD) diğer adıyla kas erimesi hastalığının tedavisine yönelik merkezlerin kurulmasını ve tedaviye yönelik çalışmaların yapılmasını isteyen aile, Hindistan'da kök hücre tedavisinde başarılı çalışmalar yapıldığını öğrendi. Güler çifti, Yunus Ömer ve Muhammed Enes'i Hindistan'da tedavi ettirmek istedi ancak tedavinin maliyetinin yaklaşık 15 bin dolar olması ailenin elini kolunu bağladı. Aileye gelen yardım sonrasında ilk aşama tedavisi için Hindistan'a gittiler. Ancak bu tedavi için tekrar Hindistan'a gitmeleri gereken aile onlara uzanacak yardım elini umutla bekliyor. Aile yaklaşık 6 ayda bir Hindistan'a gidip tedavilerini devam ettirmeleri gerekiyor.

Anne yardım istiyor

Çocukların tedavisi için tekrar Hindistan'a gitmeleri gerektiğini ifade eden anne Burçin Güler, şunları söyledi:

-“Gelen yardımlar sonucunda Hindistan'a gittik. Ancak bu tedavinin bir kısmıydı. Oradaki doktorlar her 6 ayda bir gitmemiz gerektiğini söylediler. Hastalığın tam olarak tedavisi değil ancak iyileşmeleri oluyor. Tedavimizin yarım kalmaması için Hindistan'a tekrar gitmemiz gerekiyor. Hindistan'daki tedavi sonrasında çok farklılıklar oldu. Yürümelerinde farklılıklar oldu merdiven inip çıkmalarında büyük bir farklılık oldu. Artık çocuklarım kendi başına merdiven inip çıkabiliyor. Çok mutlu olduk umudumuzu hiç yitirmedik. Tedavimiz bitene kadar Hindistan'a gitmek zorundayız. Maddi durumumuz Hindistan'a gidip tedavilerini olmalarına yetmediği için hayırseverlerden yardım bekliyorum”.

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