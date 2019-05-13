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Canan Kaftancıoğlu'ndan ''her şey daha da güzel olacak''a olay yorum

Canan Kaftancıoğlu'ndan ''her şey daha da güzel olacak''a olay yorum

CHP İstanbul İl Başkan Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şey daha da güzel olacak sözleriyle ilgili çok konuşulacak bir açıklama yaptı.

Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasıyla ilgili materyallerin dağıtılmaya başlanmadığına dikkat çekerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da göndermede bulundu.

Twitter hesabından Ekrem İmamoğlu’nun kampanyası ile ilgili bilgi veren Kaftancıoğlu, “İyi haftalar İstanbul; kampanyamıza dair thişört, kupa vb. materyaller henüz dağıtılmaya başlanmamış olup sosyal medyada dolaştırılan görsellerin Ekrem İmamoğlu kampanyasıyla ilgisi bulunmamaktadır. Çok yakında her şey çok güzel olacak” ifadesini kullandı.

Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine “Her şey güzel olacak” diyen bir kişiye “Daha güzel olacak” demesinin ardından AK Partililerin bu ifadeyi slogan haline getirmesine de gönderme de bulunan Kaftancıoğlu, “Sloganımızı da çalmaya kalkışacaklar dikkat:)” notunu düştü.

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