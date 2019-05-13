Halis Özkahya için olay iddia: Ağzını burnunu kırarım

Aykut Kocaman adeta çılgına döndü: Konyasporlu Jonsson ile Trabzonsporlu Jose Sosa arasında yaşanan pozisyonda yeşil beyazlı ekip penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya, faulü bordo mavili ekip lehine verdi. Bu karara çok sinirlendiği gözlenen Aykut Kocaman adeta çılgına döndü.