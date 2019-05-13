Halis Özkahya için olay iddia: Ağzını burnunu kırarım
Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından Konyaspor Medya Sorumlusu Seyit Ali Gülcan karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya 'Bravo bu maçın ardından zirvede hakemliği bırakabilirsin' dedi. Halis Özkahya ise "Senin ağzını burnunu kırarım" diye karşılık verdi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor evinde Trabzonspor ile karşılaştı. Mücadele 2-2’lik beraberlikle sona erdi. Maçın ardından Konyaspor teknik direktörü Aykut Kocaman, tartışmalı kararlarıyla maçın önüne geçen hakem Halis Özkahya'ya sert tepki gösterdi.
Aykut Kocaman adeta çılgına döndü: Konyasporlu Jonsson ile Trabzonsporlu Jose Sosa arasında yaşanan pozisyonda yeşil beyazlı ekip penaltı bekledi. Ancak maçın hakemi Halis Özkahya, faulü bordo mavili ekip lehine verdi. Bu karara çok sinirlendiği gözlenen Aykut Kocaman adeta çılgına döndü.
Kocaman'dan hakeme tepki: Maçın hakemi Özkahya'ya sert itirazlarda bulunan Kocaman, son düdükle birlikte hakemin yanına giderek tepki gösterdi. Maç sonu tribünlerden hakemlere doğru atılan su şişesi, Aykut Kocaman'a isabet etti.
''Bravo bu maçın ardından zirvede hakemliği bırakabilirsin'': Öte yandan, A Spor'un iddiasına göre; Konyaspor - Trabzonspor maçının ardından Konyaspor Medya Sorumlusu Seyit Ali Gülcan karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya 'Bravo bu maçın ardından zirvede hakemliği bırakabilirsin' dedi.