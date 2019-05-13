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İki anketçi İstanbul ile ilgili son durumu paylaştı: Her şey bıçak sırtı

İki anketçi İstanbul ile ilgili son durumu paylaştı: Her şey bıçak sırtı

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat ile Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir İstanbul seçimleriyle ilgili son durumu canlı yayında paylaştı.

HaberTürk'te Hülya Hökenek'in konuğu Optimar Araştırma Şirketi Başkanı Hilmi Daşdemir ve MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat oldu.

İmamoğlu mu yoksa Yıldırım mı?

YSK'nın İstanbul seçimlerini iptal ve yenilenmesi kararı ile birlikte İmamoğlu'nun mazbatası da iptal edildi. 23 Haziran'da yapılacak yeni İstanbul seçimleri kararı sonrası İmamoğlu mu yoksa Yıldırım mı kazanacak sorusu yeniden gündeme geldi.

"İmamoğlu önde gözüküyor"

Hülya Hökenek'in, "İstanbulluların tercihine dair nasıl bir koku alıyorsunuz?" sorusuna Hilmi Daşdemir, "İmamoğlu önde gözüküyor" ifadelerini kullandı.

"Kürtlerin tercihi değişti"

Mehmet Ali Kulat ise "Kürtlerin tercihi değişti, durum bıçak sırtı" diye konuştu.

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