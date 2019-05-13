Ali Koç'tan TFF seçimleri için dev harekat

Fenerbahçe yönetimi, Süper Lig'de kalan iki haftanın takipçisi olmaya hazırlanırken Ali Koç ve ekibi TFF seçimlerinde etkin rol üstlenecek.

Tarihinin en kötü sezonunu yaşayan Fenerbahçe, çok tartışmalı hakem kararlarına karşı mümkün olduğunca sessiz kalmaya çalışıyordu. Ancak Galatasaray-Beşiktaş ve Çaykur Rizespor-Galatasaray karşılaşmasındaki tartışmalı kararlar sonrasında sarı-lacivertliler taarruza geçti.

Bundan sonra yumruğunu masaya vuracak

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Başkan Ali Koç ve yardımcısı Semih Özsoy’un ardından teknik direktör Ersun Yanal da zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe cephesi bundan sonra en ufak bir hakem hatası yaşanması hâlinde seslerini yükseltme kararı aldı. Kaos ortamını körüklememek adına korumaya çalıştıkları sessizliğin Fenerbahçe’ye zarar vermeye başladığını düşünen yönetim bundan sonra yumruğunu masaya vuracak.

TFF Başkanlık seçimleri için harekete geçti

İlk adım, hakem hatalarından yakınan ve adil yönetim isteyen kulüpleri bir araya getirmek olacak. 1 Haziran’da gerçekleştirilecek olan TFF başkanlık seçimleri için Başkan Ali Koç ve ekibi yoğun mesai yapacak. Adil bir düzen oluşturacak ve Türk futbolunu ileriye taşıyacak bir başkan seçilmesi için temaslarda bulunacak olan sarı-lacivertliler adalet arayışını her platforma taşıyacak.

“Ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz”

F.Bahçe’nin bu yoldaki sloganı ise, “Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz” olacak. Koç, Akhisar maçı sonrasında “Türk futbolunun içindeki aktörlerin hepsi temizlenmeli” ifadelerini kullanmıştı.