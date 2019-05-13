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Akhisarspor-Galatasaray finalinin hakemi belli oldu

Akhisarspor-Galatasaray finalinin hakemi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası finalinde 15 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Akhisarspor-Galatasaray maçının hakemi Suar Arslanboğa oldu.

Akhisarspor ile Galatasaray arasında 15 Mayıs Çarşamba günü Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalini Suat Arslanboğa yönetecek. 

20:45'te başlayacak olan karşılaşmada Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek olacak.

suat arslanboğa

Öte yandan Sarı-kırmızılı takımın Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılması halinde, Fatih Terim kariyerindeki 18. kupaya ulaşmış olacak.

Terim rekora ortak olacak
Kupada 1999 ve 2000'de iki kez mutlu sona ulaşan Terim, Akhisarspor'u yenmeleri durumunda bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan teknik direktörler Ahmet Suat Özyazıcı, Gündüz Kılıç ve Aykut Kocaman'ın rekoruna ortak olacak.

Özyazıcı, Trabzonspor'un başında 1977, 1978 ve 1984, Gündüz Kılıç da Galatasaray ile 1963, 1965 ve 1966 yıllarında üçer kez kupa sevinci yaşamıştı. Aykut Kocaman ise 2011 ve 2012'de Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunda da Atiker Konyaspor ile mutlu sona ulaşmıştı.

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