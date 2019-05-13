Cüneyt Özdemir'den İstanbul seçimleriyle ilgili çok konuşulacak iddia!

İstanbul seçimleriyle ilgili tartışmalar hala sürerken ünlü Gazeteci Cüneyt Özdemir’den çok konuşulacak bir iddia geldi. Özdemir İstanbul seçimlerinin ertelenebileceğini söyledi.

Cüneyt Özdemir Youtube kanalı üzerinden yayınladığın bir videoda İstanbul seçimlerini değerlendirdi. Gündemi sarsacak bir iddiada bulunan Özdemir arkadaşlarına 23 Haziran seçimlerinin ertelenebilme ihtimalinin olduğunu söylediğini ve onların da çok şaşırdığını anlattı.

Özdemir İstanbul seçimlerini değerlendirirken arkadaşlarına seçimler ertelenirse ne olur diye sorduğunu, onların da 'bir şey mi biliyorsun' sorusun karşılık ‘'yok kardeşim 29 yıllık gazeteciyim sadece gördüğümü söylüyorum’’ dediğini aktardı.

İşi makaraya vurdu

Konuşmasıyla kafaları karıştıran Özdemir ''abi burası Türkiye taş düşebülü, ayı çıkabülü’’ sözleriyle daha sonra işi makaraya vurdu. İşte Özdemir’le arkadaşları arasında geçen o diyalog...

Dediler ki sence seçim ne olacak? Ben de dedim ki sizce seçimler olacak mı?

İstanbul belediye seçimleri ne olacak arkadaşlarla geçen oturduk bu konuyu konuştuk. Dediler ki sence seçimler ne olacak. Dedim ki ya sizce seçimler olacak mı? Böyle bir sessizlik oldu herkeste. Olmaz ya dediler ben de dedim ki ya kardeşim bir zarfın içinden çıkan 3 tanesini normal bir tanesini şaibeli bulduğunuz ülkede her şey olabilir yani.

29 yıllık gazeteciyim sadece gördüğümü söylüyorum

Mesela seçimler ertelenirse ne olur? Dediler ki bir şey mi biliyorsun? Yok kardeşim 29 yıllık gazeteciyim sadece gördüğümü söylüyorum yani. Seçimler ertelenirse şaşırmam. Niye ertelenebilir? Abi burası Türkiye taş düşebülü, ayı çıkabülü…Her şey olabilir yani. Biz şimdi 23 Haziran seçimlerine bugünün gözüyle bakıyoruz. Daha bir ay var neler olur neler.

Ben de size soruyorum. Bir şey bildiğimden değil

Ertelenirse ne olur ben bilmiyorum. Ben de size soruyorum. Bir şey bildiğimden değil. Mesela diyelim bir şey oldu ne oldu bilmiyorum da dediler ki seçimleri erteliyoruz. Ne zamana?

Her şeyin olabilme ihtimalinin olabildiği bir ülkedeyiz

İşte çıkmaz ayın perşembesine erteliyoruz. Ne oluyor o zaman? Bilmiyorum her şeyin olabilme ihtimalinin olabildiği bir ülkedeyiz. Cem Yılmaz’la Devlet Bahçeli’nin polemiğe girdiği bir ülkede yaşıyoruz.