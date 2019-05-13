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Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Brezilya’yı hedef pazar seçti

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörü Brezilya’yı hedef pazar seçti

2,5 trilyon dolar ile dünyanın 6. büyük ekonomisine sahip olan Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Expo Center Norte Fuar alanında 6-9 Mayıs tarihlerinde 35. kez kapılarını açan APAS Show 2019’da Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Türk su ürünlerinin ve hayvansal mamullerinin tanıtımını yaptı.

Brezilya’nın her geçen gün artan ithalatı ile alternatif dış pazar arayan ihracatçılarımız için, değerlendirilmesi gereken önemli bir pazar niteliğinde olduğunu belirten Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Derya Pala, Brezilya’nın yıllık 1 milyar 853 milyon dolar su ürünleri ve hayvansal mamuller ithalatından pay almak istediklerini kaydetti.

2019 yılında Türkiye’den Brezilya’ya 1 milyar doların üzerinde ihracat hedeflendiğine işaret eden Pala, “Brezilya, ülkemizin Latin Amerika ülkeleri içerisinde en yüksek ticaret hacmine sahip olduğu ülke. İhracatımızın 2019 yılında 1 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektör ürünlerimizin ihracatı olmamakla birlikte sektörlerimiz için keşfedilmesi gereken önemli bir pazar olduğu kanaatindeyiz. O nedenle Latin Amerika’nın en büyük süpermarket fuarı APAS Show 2019’da yerimizi aldık” diye konuştu.

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği olarak 18 metrekare stantla Apas Fuarı’na katılım sağladıkları bilgisini veren Pala sözlerini şöyle sürdürdü; “Güney Amerika’nın en büyük ve tek sektör fuarı üst düzey yetkililer ve bölgedeki büyük süpermarket yöneticileri ile verimli bir iş ortamı sağlıyor ve profesyonel ağ oluşturmak için ideal bir ortam yaratıyor. Türk su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörlerimizin pazar çeşitliliğini ve var olan ihracatımızı arttırma hedefi ile keşfe geldiğimiz Fuardan beklentimizin kısa sürede realize olmasını umuyoruz.”

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