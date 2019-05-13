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Binali Yıldırım'ın "Çünkü çaldılar" sözüne CHP'den çok sert yanıt!

Binali Yıldırım'ın "Çünkü çaldılar" sözüne CHP'den çok sert yanıt!

Binali Yıldırım'ın söylediği, "Çok basit, çünkü çaldılar' sözlerine CHP, "Seçimi çalanlar bizleri oy çalmakla suçlama iddiasına girdiler" diyerek yanıt verdi.

Öztrak, "İçişleri Bakanı kutuplaştırıcı söylemlerine devam ediyor. Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının gaspedildiği 6 Mayıs sandık darbesinin üstünden tam bir hafta geçti ancak hala gerekçeli kararı yazamadılar. Kabul gerekçelerini kaleme alma işini yavaştan alıyorlar. YSK'nın, iktidardaki darbe mahvillerine yeni senaryolar yazabilmeleri için zaman ve zemin kazandırmaya çalıştıkları anlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

"Seçimlerin neden yenilenmediğini bir türlü açıklayamadılar"

"YSK'nın hukuki değil siyasi karar vermiş olduğu artık gün gibi ortada" diyen Öztrak, "Sandıkların başkanlarında ve üyelerinde hata yapıldıysa aynı sandıklardan çıkan diğer seçimlerin neden yenilenmediğini bir türlü açıklayamadılar. Kısa kararda görmediğimiz bir takım iddiaları AK Parti'nin hazırladığı dokümanlarda, iftar masalarında attıkları nutuklarda dinlemeye başladık. Bu sandıklarda oyların yeniden sayılıp sayılmadığını da söyleyemiyorlar" değerlendirmesi yaptı.

"Mazbatayı gaspetmişlerdir"

Öztrak sözlerini şöyle sürdürdü: Seçim gecesi oyları çalamayanlar sandık darbesi ile İBB'nin seçilmiş başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen mazbatayı gaspetmişlerdir. Ne yapsalar boşuna. Güneşi balçıkla sıvamak mümkün değil.

"17 yıldır iktidardasınız, güç sizin elinizde"

AK Parti'nin adayı oyları çaldılar diyor. 17 yıldır iktidardasınız, güç sizin elinizde, eğer oy hırsızlığı varsa bunu sizlerden başka kimse yapmış olamaz. Seçimi çalanlar bizleri oy çalmakla suçlama iddiasına girdiler. Atalarımız boşuna yavuz hırsız ev sahibini bastırır dememişler. Çaldı sözünü, Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yapmış biri söylüyorsa bu çok daha üzücüdür.

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