HDP'den ezberbozan çıkış! Bahçeli'yi örnek gösterip CHP ve İYİ Parti'ye çağrı yaptı

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın avukatıyla görüştürülmesi ile ilgili CHP ve İYİ Parti'ye çağrı yaparak "Sayın Bahçeli bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki fikrini beyan etti" ifadelerini kullandı.

Abdullah Öcalan, avukatlarıyla 8 yıl sonra görüştü. Konuya ilişkin açıklama yapan HDPGrup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki fikrini beyan etti" ifadelerini kullanarak CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi.

"Hukuk uygulanmalı cümlesi..."

Soruhan oluç, "Bir an evvel her hükümlünün sahip olduğu hakları, İmralı'da bulunan hükümlüler için de kullanılabilir hale getirin. CHP ve İYİ Parti'ye sormak istiyoruz; Öcalan avukatlarıyla ve ailesiyle görüşebilmeli, hukuk uygulanmalı cümlesini kurmak sizin açınızdan bu kadar zor mu?" diye sordu.

"Neye itiraz edeceksiniz?"

Oluç, "MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli bile avukat görüşünün yapılabilmesi konusundaki fikrini beyan etti. Siz muhalefet partisisiniz, iktidarın keyfi ve hukuk dışı uygulamalarına itiraz etmeyecekseniz, neye itiraz edeceksiniz?" diye konuştu.