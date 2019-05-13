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TMSF firari Cem Uzan'ın hisselerine 3. kez el koydu

TMSF firari Cem Uzan'ın hisselerine 3. kez el koydu

TMSF Cem Uzan'ın 2.1 milyar euro'luk Kepez ve ÇEAŞ elektriğe ait hisse senetlerine üçüncü kez el koyduğu bildirdi. 2.1 milyar euro değerindeki hisseler konusunda TMSF ile anlaşmak isteyen Cem Uzan, karşılığında Türkiye'ye dönmek istiyordu.

Uzan'ın Avukatı Matthias Pujos, el konmaya gerekçe gösterilen 29 Mart 2013 tarihinde İstanbul'da alınan mahkeme kararının davanın savcısı ve hakiminin eş olmaları sebebiyle Fransa tarafından 27 Mart 2019'da uluslararası hukuk normlarına aykırı olduğu için yasa dışı kabul edildiğini hatırlattı.

İstanbul'daki kararda Türkiye Uzan'dan İmar Bankası ile ilgili 'zimmetine para geçirmek' suçundan TMSF'ye 375 milyon Euro ödemesini talep etmişti.

'Mahkeme kararını hakimden gizlediler'

Uzan'ın Avukatı Pujos, TMSF'nin son girişiminde el koymaya karar veren hakimden 27 Mart 2019'daki Fransız mahkemesinin kararının gizlendiğini söyledi.

Fransız mahkemesi aksi yönde karar vermişti

TMSF 2017 yılının ağustos ayında ve 2018 yılının eylül ayında Uzan'ın Fransa'daki mallarına el koymuş ancak bu uygulama 2018 yılının eylül ve aralık aylarında Fransız mahkemesince yasa dışı bulunmuştu.

Ankara'yla anlaşmak istemişti?

CEAŞ ve Kepek elektrik dağıtım şirketlerine ait 2,1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma davasının kazanan Cem Uzan, Türkiye'ye dönmek istediğini açıklamış, Uzan, dönüş için de bazı garantiler istemişti.

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