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Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu

Yoldan çıkan otomobil dereye uçtu

Aydın’ın Karpuzlu ilçesi Gölcük mahallesi yakınlarında gece yarısı henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil dereye uçtu.

Yoldan dereye yuvarlanıp ters dönen otomobilin sürücüsü ile yaralandığı için değil yaşadığı şok nedeniyle ekipler tarafından dereden çıkarılıp hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; gece yarısı Yaylakavak Barajı yakınlarındaki Gocaçay yakınlarında Osman G. Yönetimindeki 06 EBV 38 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkıp dereye yuvarlandı. Kaza üzerine bölgeye gelen kurtarma ekipleri sağ salim buldukları Osman G.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. Hastaneye kaldırılan sürücünün kazayı yara almadan atlattığı ancak kaza yaptıktan sonra şok yaşadığı öğrenildi.

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