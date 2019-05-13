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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi

Spor Toto Süper Lig'de 32 hafta geride kalırken zirvedeki takımların şampiyonluk oranları güncellendi.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonun bitimine iki hafta kala şampiyonluk oranları güncellendi. 

Lig lideri Galatasaray'ın şampiyonluk oranı 1.30'dan 1.18'e düşerken, 66 puanla ligde ikinci sırada yer alan Medipol Başakşehir'in oranı 2.50'den 3.00'a yükseldi. Ligde üçüncü sırada bulunan Beşiktaş'ın oranı ise 30.00'dan 40.00'a çıktı.

Yeni şampiyonluk oranları
Galatasaray: 1.18
Medipol Başakşehir: 3.00
Beşiktaş: 40.00

TT Arena'da final maçı
Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında  şampiyonluk yarışının iki adayı Galatasaray ile Medipol Başakşehir 19 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak. 32. hafta mücadelesinde bugün Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, gelecek hafta lig dördüncüsü Trabzonspor'a konuk olacak. 

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