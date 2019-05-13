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Kayseri'de ilişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre 7 yıl 6 ay hapis

Kayseri'de ilişki teklifini reddeden kadını bıçaklayan profesöre 7 yıl 6 ay hapis

Kayseri'de daha önce ilişkisi olduğu 39 yaşındaki S.İ.'yi yeniden ilişki teklifini kabul etmeyince bıçaklayarak, yaraladığı suçlamasıyla tutuklu yargılanan 49 yaşındaki Prof. Dr. Fuat Duygulu, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 20 Nisan 2018'de, merkez Kocasinan ilçesine bağlı Zümrüt Mahallesi'ndeki Kadir Has Spor Salonu önünde meydana geldi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Fuat Duygulu, iddiaya göre, 2011'de hastanede tanıştığı hasta yakını S.İ. ile yaklaşık 2 yıl ilişki yaşadıktan sonra ayrıldı.

Fuat Duygulu, olay tarihinde tekrar aradığı S.İ. ile buluşarak, yeniden ilişki teklifinde bulundu. S.İ.'nin reddetmesi üzerine tartışma çıktı. Duygulu, yanındaki bıçakla S.İ.'yi karnından ve kolundan yaraladı. S.İ., kaldırıldığı hastanede tedavi gördü. Gözaltına alınan Fuat Duygulu ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor okundu

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklu yargılanan sanık Duat Duygulu, karar duruşmasında hakim karşısına çıkarıldı. Duruşmada İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan gelen, Duygulu'nun akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor okundu.

'İş yerime gelip tehdit ediyordu'

Eski duruşmalarda 25 bin TL borç verdiğini ileri sürdüğü S.İ.'den parasını istediğini, onun ise kendisinden eşinden ayrılması istediğini öne süren Duygulu, son savunmasında, "S.İ., benim iş yerime gelip, rahatsız edip, tehdit ediyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Fuat Duygulu'ya, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın cezası, daha sonra 'ağır tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulanarak, 7 yıl 6 ay hapse düşürüldü. Fuat Duygulu'nun tutukluluk halinin devamına karar verildi.

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