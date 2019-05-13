Binali Yıldırım'dan İstanbullulara müjde üstüne müjde!

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan İstanbullulara müjde verdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yıldırım, ''İstanbullulara müjdeli haber: Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak. Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek. Hayırlı olsun.'' dedi.

İstanbullulara müjdeli haber:



Daha önce söz verdiğimiz gibi; kişi sayısı daha fazla olan hanelerde daha çok indirim olmak üzere, su tüketiminde aylık ortalama yüzde 40 indirim yapılacak.



Öğrenci Akbil'i aylık 85 liradan 40 liraya düşürülecek.



Hayırlı olsun.#DahaGüzelOlacak — Binali Yıldırım (@BY) 13 Mayıs 2019



İmamoğlu: İndirimlerin takipçisi olacağız!

Öğrencilere 50 TL indirimli akbil ve suyun yüzde 40 indirimi konusunda talimat veren CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu bugün indirimler konusunun takipçisi olacaklarını açıklayıp şu Twitti atmıştı: