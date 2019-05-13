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YSK CHP ve İYİ Parti'nin 24 Haziran ve İstanbul başvurusunu reddetti

YSK CHP ve İYİ Parti'nin 24 Haziran ve İstanbul başvurusunu reddetti

YSK, CHP ve İYİ Parti’nin tam kanunsuzlukla İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu karara bağladı.

Kurul üyelerinin gelmesiyle saat 14.00’da başlayan toplantıda CHP ve İYİ Parti'nin başvurusu reddedildi. Karar oybirliği ile alındı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), geçtiğimiz haftalarda AK Parti ve MHP'nin İstanbul için olağanüstü itirazlarına yönelik başvurusunu neticelendirmiş büyükşehir belediyesi seçiminin yenilenmesine karar vermişti. YSK, Seçim tarihini de 23 Haziran 2019 olarak belirlemişti.

Tam kanunsuzluk başvurusu
Bu karar üzerine CHP ve İYİ Parti ise tam kanunsuzluk iddiasıyla YSK’ya yeni bir dilekçe verdi. Dilekçede, Sandık kurullarının oluşumundaki usulsüzlük nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi iptal edilmesine atıfta bulunularak, aynı usulle teşkil edilen sandık kurullarının görev yaptığı 24 Haziran seçimlerinin de iptal edilmesi talep edildi. İYİ Parti de aynı talepte bulunmuştu. 

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CHP ve İYİ Parti'nin başvurusu reddedildi

YSK, bugünkü gündem toplantısında tüm başvuruları ele aldı. Kurul, CHP ve İYİ Parti'nin sandık kurullarının teşekkülündeki usulsüzlükler nedeniyle İstanbul'daki tüm seçimlerin iptali ile 24 Haziran seçimlerinin iptal edilmesi istemlerini reddetti. 

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