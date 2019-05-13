Kılıçdaroğlu'dan red kararı veren YSK'ya çok sert sözler Milli iradeye darbe yapıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 23 Haziran seçimi gündemine ilişkin ortak bir basın toplantısı düzenledi. YSK'nın İstanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu kararına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "Milli iradeye darbe yapılmıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gelerek İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldi.

İki lideri görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul ilçe seçimlerinin reddedilmesine yönelik yaptıkları itirazı reddetmesini değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, YSK'nınİ stanbul seçimlerinin tamamının iptaline yönelik başvurusunu ilişkin, "Farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendisini reddeden bir kurul. Düşünün sandık aynı, heyet aynı, seçmen aynı, oy kullanıyorlar. Oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK, sadece birini doğru bulmuyorum diyor. Neden burada yanlışlık yapıldı. Hangi gerekçeye göre." ifadelerini kullandı.

'Milli iradeye darbe yapılmıştır'

Kılıçdaroğlu YSK ile ilgili eleştirilerini devam ettirerek, 'İstanbul halkının iradesi çalınmış, YSK milli iradeye darbe yapmıştır' dedi.

''İmamoğlu'nu destekeleyeceğiz''

Kılıçdaroğlu'nun ardından konuşan Akşener, “Ben Sayın Kılıçdaroğlu’na ziyareti için teşekkür ediyorum. Malum İstanbul’da bir seçim yenilenmesi var bu konuda kendileri ile görüştü. Sayın Ekrem İmamoğlu’nu dün desteklemiştik bugün de elimizdeki tüm imkanlarla destekleyeceğiz. Ben Cumhur İttifakı’nın büyük bir küçük ortağı ile buradan da seslenmek istiyorum. Hadi milleti ikiye böldünüz de kendiniz bari ara sıra bir araya gelin de hatlar karışmasın" şeklinde konuştu.